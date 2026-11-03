Doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ tăng gần 27%

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, riêng tháng 10/2026, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 4.042 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vận tải hàng hóa tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, phản ánh nhu cầu lưu thông hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, khối lượng vận chuyển hàng hóa và hành khách tiếp tục gia tăng. Tính chung 10 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 78,1 triệu tấn, tăng 36% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách vận chuyển đạt 79,7 triệu lượt, tăng 12,4%.

Kết quả tăng trưởng của lĩnh vực vận tải và dịch vụ hỗ trợ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hạ tầng giao thông, kho bãi và dịch vụ logistics trong hoạt động kinh tế thành phố. Đây là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục phát huy lợi thế kết nối đường bộ, đường biển, đường hàng không, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ logistics, phục vụ phát triển thương mại, xuất nhập khẩu và liên kết vùng.