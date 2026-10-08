Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 20,5%
Thông tin từ Thống kê thành phố Đồng Nai, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát trên địa bàn thành phố trong 9 tháng của năm 2026 ước đạt hơn 43,4 ngàn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.
Việc từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực vận tải, dịch vụ logistics tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động này phát triển. Song song đó, hoạt động thương mại, phân phối phục vụ tiêu dùng góp phần làm khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng trong thời gian qua. Ngoài ra, hoạt động thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm trực tuyến gia tăng tiếp tục thúc đẩy dịch vụ bưu chính, chuyển phát phát triển.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/doanh-thu-van-tai-kho-bai-dich-vu-ho-tro-van-tai-tang-205-a6b1cb8/