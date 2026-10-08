Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 20,5%

Với mức tăng 9,95% trong quý III/2026, kinh tế Việt Nam ước đạt tăng trưởng GDP 9,01% trong 9 tháng năm 2026, cao nhất trong 15 năm qua, tiến gần hơn tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua.