Doanh thu và lợi nhuận của Quốc Cường Gia Lai giảm sâu trong 9 tháng năm 2026

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 26,8 tỷ đồng trong quý, giảm khoảng 76% so với mức 111,45 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức khoảng 22,6 tỷ đồng, giảm so với gần 65,7 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận gộp theo đó đạt khoảng 4,2 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 45,7 tỷ đồng của quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 127 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức khoảng 6,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần 4,9 tỷ đồng.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 7 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt gần 199 triệu đồng, không đủ bù đắp khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hợp nhất gần 6,96 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 24 tỷ đồng.

Theo văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Quốc Cường Gia Lai cho biết doanh thu và lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ năm 2025 do giảm bàn giao căn hộ cho khách hàng và đã chuyển nhượng các nhà máy thủy điện.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 107,6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 69,6% so với mức gần 354 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt khoảng 26,5 tỷ đồng, giảm hơn 80% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 845 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức hơn 9,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác trong 9 tháng đạt hơn 306,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 19,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ chi phí khác gần 63,6 tỷ đồng, lợi nhuận khác đạt gần 242,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận khoản lỗ khác hơn 19,2 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai mới đây bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp đạt hơn 220,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, so với gần 46,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 174,7 tỷ đồng, gấp khoảng 5,1 lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 173,4 tỷ đồng, so với khoảng 40 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 8.193 tỷ đồng, giảm khoảng 550 tỷ đồng so với đầu năm.

Tài sản ngắn hạn đạt gần 2.387 tỷ đồng, tăng so với mức hơn 2.240 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 292,2 tỷ đồng, so với gần 142,3 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ gần 792,4 tỷ đồng xuống còn khoảng 676,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức hơn 1.280 tỷ đồng, tăng nhẹ so với gần 1.274 tỷ đồng đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn đạt hơn 5.405 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Khoản mục này chiếm khoảng 66% tổng tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý III.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai ở mức hơn 3.274 tỷ đồng, giảm khoảng 725 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ ngắn hạn giảm từ gần 3.985 tỷ đồng xuống còn hơn 2.345 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước giảm từ hơn 909,5 tỷ đồng xuống còn khoảng 44,3 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 1.020 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 373 tỷ đồng. Ngược lại, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 14 tỷ đồng lên hơn 537 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 4.919 tỷ đồng, tăng so với mức gần 4.745 tỷ đồng đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 924,9 tỷ đồng, so với khoảng 751,5 tỷ đồng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 276,6 tỷ đồng, cao hơn mức gần 21,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh được hỗ trợ bởi khoản giảm các khoản phải thu hơn 120,7 tỷ đồng và mức tăng các khoản phải trả hơn 181,4 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp chi trả thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 40,5 tỷ đồng và trả lãi vay gần 10 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương gần 36,9 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp chi khoảng 103,5 tỷ đồng cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác, đồng thời ghi nhận gần 134,7 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác.

Ở hoạt động tài chính, dòng tiền thuần âm gần 163,6 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai thu hơn 280 tỷ đồng từ đi vay nhưng chi hơn 443,6 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Kết thúc ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt hơn 292,2 tỷ đồng, tăng khoảng 149,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, hiện cổ phiếu QCG đang giao dịch quanh mức 10.600 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 2.916 tỷ đồng.

Liên quan đến nhân sự cấp cao, Quốc Cường Gia Lai mới đây bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Như Loan giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Nguyễn Quốc Cường.

Trước đó, bà Loan từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Sau khi bà bị bắt vào tháng 7/2024, ông Nguyễn Quốc Cường được bổ nhiệm thay thế vị trí điều hành.

Về vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, cấp phúc thẩm đã giảm hình phạt đối với bà Loan xuống 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ; sau khi khấu trừ thời gian tạm giam, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.