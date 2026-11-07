Doanh thu từ dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải tăng cao
Trong 10 tháng của năm 2026, doanh thu từ dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải trên địa bàn thành phố đạt hơn 13,6 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 31% so với cùng kỳ năm 2025.
Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong những tháng cuối năm được đẩy mạnh, tăng cường nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giao nhận các đơn hàng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Qua đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu kho, bốc xếp, đóng gói, giao nhận hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các khu công nghiệp, cảng và trung tâm logistics gia tăng. Ngoài ra, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phát sinh nhu cầu thực hiện các thủ tục giao nhận, thông quan và vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy doanh thu của nhóm dịch vụ này.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202611/doanh-thu-tu-dich-vu-kho-bai-va-ho-tro-van-tai-tang-cao-96f169a/