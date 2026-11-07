Doanh thu từ dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải tăng cao

Với mức thu nhập còn nhiều eo hẹp, ước mơ sở hữu một mái ấm để ổn định cuộc sống luôn là niềm mong mỏi của không ít cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh. Do đó, sự ra đời của chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP, ngày 26/7/2024 của Chính phủ đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp thầy cô hoàn thiện ước mơ an cư, từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.