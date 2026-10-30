Doanh thu từ công ty mẹ 951 tỷ đồng, vượt doanh thu cả quý của PVP

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific, HoSE: PVP), lập ngày 19/10/2026, ghi nhận doanh thu thuần 838,41 tỷ đồng, nhỉnh hơn mức 833,47 tỷ đồng của quý III/2025. Lợi nhuận sau thuế của PVP trong quý đạt 67,51 tỷ đồng, giảm 1,70 tỷ đồng so với 69,21 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp giải trình mức giảm đến từ ảnh hưởng của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại năm trước. Số liệu cùng kỳ cho thấy quý III/2025 có khoản thuế hoãn lại âm 2,34 tỷ đồng, làm chi phí thuế năm ngoái thấp hơn. Tính lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.205,75 tỷ đồng, tăng 21,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 278,03 tỷ đồng, tăng 79,8%.

Bóc tách doanh thu quý III cho thấy hai mảng lớn nhất gần như không tạo ra lãi. Kinh doanh khí LPG mang về 272,15 tỷ đồng, giảm mạnh từ 451,76 tỷ đồng, song lãi gộp chỉ khoảng 56,5 triệu đồng. Mảng ủy thác khai thác tàu cho Tổng công ty mẹ đạt 280,01 tỷ đồng, lãi gộp khoảng 657 triệu đồng.

Cộng lại, hai mảng chiếm 65,9% doanh thu nhưng đóng góp chưa tới 1% trong 93,89 tỷ đồng lãi gộp. Phần lãi thực chất đến từ vận tải với 70,36 tỷ đồng và dịch vụ cho thuê kho nổi chứa dầu (FSO) với 22,62 tỷ đồng.

Đội tàu hàng nghìn tỷ, tài sản số chỉ 185 triệu đồng

Thuyết minh số 6 cho thấy PVP sở hữu bốn tài sản lớn gồm tàu Apollo, Pacific Era, Pacific Pride và kho nổi FSO Đại Hùng Queen, tổng nguyên giá 3.588,39 tỷ đồng. Riêng FSO Đại Hùng Queen có nguyên giá 1.873,65 tỷ đồng, đã khấu hao 1.484,58 tỷ đồng.

Tàu Apollo nguyên giá 446,44 tỷ đồng đã khấu hao hết, giá trị còn lại bằng không. Hao mòn lũy kế toàn bộ tài sản cố định hữu hình tới 30/9/2026 ở mức 2.362,06 tỷ đồng, tương đương khoảng 65,8% nguyên giá, phản ánh đội tàu đã khai thác nhiều năm.

Thuyết minh tài sản cố định trong báo cáo tài chính quý III/2026 của PVP ghi nhận đội tàu nguyên giá gần 3.588 tỷ đồng, còn phần mềm máy vi tính chỉ 185 triệu đồng và đã khấu hao hết. Ảnh chụp BCTC

Ở phía tài sản số, thuyết minh số 7 chỉ ghi nhận duy nhất một khoản phần mềm máy vi tính nguyên giá 185 triệu đồng. Khoản phần mềm đã khấu hao hết từ trước, giá trị còn lại bằng không, và 9 tháng đầu năm doanh nghiệp không mua thêm phần mềm nào.

So với nguyên giá tài sản cố định hữu hình 3.589,57 tỷ đồng, phần mềm chỉ chiếm khoảng 0,005%. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng ghi nhận PVP chi 179,985 triệu đồng mua sắm tài sản cố định, toàn bộ là thiết bị dụng cụ quản lý.

Trong cùng giai đoạn, chi phí khấu hao lên tới 239,51 tỷ đồng. Một cách lý giải là thiết bị điện tử hàng hải, hệ thống định vị, liên lạc vệ tinh có thể nằm trong nguyên giá từng con tàu, tuy nhiên thuyết minh không tách riêng giá trị cho nhóm tài sản công nghệ.

Mẫu báo cáo tình hình tài chính theo Thông tư 99/2025/TT-BTC có dòng mã số 344 dành cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Tại PVP, dòng chỉ tiêu bỏ trống ở cả đầu năm lẫn cuối kỳ.

Trong khi đó, ngành vận tải biển hiện vận hành ngày càng nhiều trên dữ liệu số, từ giám sát hành trình, theo dõi tiêu hao nhiên liệu tới quản lý bảo dưỡng. Bức tranh tài sản công nghệ trên sổ sách PVP chưa phản ánh xu hướng chuyển đổi số tương ứng với quy mô đội tàu nghìn tỷ.

Gần 475 tỷ đồng chi phí chưa có lời diễn giải cụ thể

Thuyết minh chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố quý III ghi tổng 744,52 tỷ đồng, đúng bằng giá vốn hàng bán, dù tiêu đề mục là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó, khoản “chi phí bằng tiền khác” lên tới 474,68 tỷ đồng, chiếm 63,8%, nhưng báo cáo không diễn giải thành phần.

Bảng giao dịch với bên liên quan ghi doanh thu dịch vụ và thương mại từ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) trong quý III/2026 là 951,46 tỷ đồng. Con số vượt tổng doanh thu thuần cả quý 838,41 tỷ đồng của PVP khoảng 113,05 tỷ đồng, và báo cáo không giải thích chênh lệch.

Tại thuyết minh số 4, khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi 73,07 tỷ đồng nằm ở cột giá trị ghi sổ như một khoản phải thu, trong khi cột dự phòng để trống. Báo cáo cũng không nêu tên đối tượng nợ khó đòi.

Bảng giao dịch bên liên quan ghi doanh thu từ PVTrans quý III/2026 đạt 951,46 tỷ đồng, cao hơn tổng doanh thu thuần cả quý của PVP là 838,41 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có dòng tiền vay nhận được mang giá trị âm 2,61 tỷ đồng, còn thuyết minh khoản vay Ngân hàng Phương Đông chi nhánh Tân Bình ghi mức tăng trong kỳ âm 31,76 triệu đồng. Đây là những dấu hiệu trình bày chưa nhất quán so với bản chất từng chỉ tiêu.

Phần chính sách kế toán liệt kê tên 28 nguyên tắc nhưng không trình bày nội dung cụ thể. Các mục cơ cấu doanh nghiệp, nợ tiềm tàng, thông tin bộ phận đều bỏ trống, khiến người đọc khó đối chiếu dữ liệu theo từng mảng kinh doanh.

Ở chiều công nợ, phải thu khách hàng tăng từ 254,21 tỷ đồng lên 534,79 tỷ đồng sau 9 tháng. Trong đó, PVTrans nợ 299,82 tỷ đồng, Công ty TNHH Gas Venus nợ 131,19 tỷ đồng, sát với khoản PVP phải trả Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam 131,16 tỷ đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 9 tháng 70,91 tỷ đồng, doanh nghiệp đã nộp 32,97 tỷ đồng, số còn phải nộp cuối kỳ 52,18 tỷ đồng. Tổng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 17,74 tỷ đồng lên 69,83 tỷ đồng.

Cuối quý III/2026, PVP nắm giữ 718,16 tỷ đồng tiền và tương đương tiền cùng 1.015,87 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn, đồng thời còn dư nợ vay ngân hàng 608,47 tỷ đồng. Một bên là hơn 1.734 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, bên kia là khoản phần mềm 185 triệu đồng đã khấu hao hết trên sổ sách. Khoảng cách giữa hai con số phản ánh tỷ trọng đầu tư rất thấp dành cho tài sản số tại một doanh nghiệp vận tải dầu khí sở hữu đội tàu nghìn tỷ đồng.