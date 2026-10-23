Doanh thu tăng trưởng tích cực, TNG tăng tốc rót vốn vào mảng bất động sản

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư TNG (HNX: TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Đáng chú ý, BCTC không chỉ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh, mà còn thể hiện những dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, TNG ghi nhận tăng trưởng mạnh trong bối cảnh các đơn hàng dệt may hồi phục tích cực. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý III/2026 đạt 3.229,01 tỷ đồng, tăng 22,65% so với mức 2.632,84 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần chạm mốc 8.095,18 tỷ đồng, tăng trưởng 21,35% so với 9 tháng đầu năm 2025. Giá vốn hàng bán lũy kế tăng từ 5711,5 tỷ đồng lên 6.978,47 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp đạt 1.116,7 tỷ đồng, cải thiện khoảng 16,37% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp có sự co hẹp nhẹ từ khoảng 14,38% xuống còn khoảng 13,80% do áp lực chi phí đầu vào. Tuy nhiên bù lại, lợi nhuận thuần luỹ kế từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 23,57%, đạt 437,93 tỷ đồng nhờ tối ưu hóa các chi phí vận hành cố định.

Cụ thể, trong khi quy mô doanh thu mở rộng trên 21%, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng từ 366,52 tỷ đồng ở 9 tháng năm 2025 lên 373,51 tỷ đồng năm nay, tức chỉ tăng 1,91%.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của riêng Quý III/2026 đạt 151,53 tỷ đồng, tăng 29,46% và lũy kế 9 tháng đạt 361,64 tỷ đồng, tăng 28,98% so với mức 280,38 tỷ đồng của cùng kỳ.

Về cơ cấu, doanh thu thuần của TNG được đóng góp gần như tuyệt đối từ mảng cốt lõi là sản xuất, bán hàng may mặc và cung cấp dịch vụ liên quan.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đầu năm đạt 84,04 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 88,54 tỷ đồng của cùng kỳ. Mục này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn.

Một điểm chuyển dịch đáng chú ý trong nguồn lực của TNG nằm ở mảng bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp, bên cạnh trụ cột dệt may truyền thống.

Cụ thể, theo BCTC, giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần TNG Land đã tăng gấp đôi, từ 140 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, khoản mục doanh thu chưa thực hiện dài hạn liên quan đến Dự án Cụm công nghiệp Sơn Cẩm đã tăng gần gấp đôi từ 131,98 tỷ đồng đầu năm lên mức 257,79 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 239,42 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Dự án Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1 và dự án nhà máy TNG Võ Nhai.

Mảng bất động sản và hạ tầng khu công nghiệp của TNG đang được đầu tư mạnh mẽ (Ảnh: TNG Land).

Xét về quy mô tài sản tại thời điểm 30/09/2026, tổng tài sản của TNG mở rộng từ 6.909,53 tỷ đồng đầu năm lên 7.747,91 tỷ đồng. Sự gia tăng lớn nhất nằm ở mục tài sản ngắn hạn, nơi các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gần 70% lên mức 1.696,42 tỷ đồng so với 996,17 tỷ đồng đầu năm.

Các khoản phải thu này chủ yếu tập trung ở các đối tác quốc tế lớn như DESIPRO Pte. Ltd. (574,42 tỷ đồng), Asmara International Limited (258,33 tỷ đồng) và THE HADDAD APPAREL GROUP, Ltd (248,07 tỷ đồng).

Đáng chú ý, cấu trúc nguồn vốn của TNG chiếm phần lớn bởi nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Cụ thể, nợ phải trả tính đến cuối tháng 9/2026 đạt 5.712,64 tỷ đồng, chiếm tới hơn 73% tổng nguồn vốn.

Trong đó, vay ngắn hạn đạt 2.868,09 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với mức 1.911,73 tỷ đồng đầu năm. Chi phí tài chính 9 tháng tăng lên 288,98 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 220,71 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ.