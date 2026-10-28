Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận Chứng khoán BIDV vẫn giảm sâu

Theo báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2026, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, HOSE: BSI) ghi nhận doanh thu tăng 39%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm, trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng mạnh.

Môi giới gặp khó, tự doanh kém hiệu quả

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, BSC ghi nhận tổng doanh thu 2.133 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2026, doanh thu đạt 818,7 tỷ đồng, tăng khoảng 131 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận của công ty chứng khoan thuộc BIDV vẫn chịu sức ép từ chi phí vốn và sự suy giảm hiệu quả ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo đó, lũy kế 9 tháng, BSC đạt 469,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mới chỉ hoàn thành 67,1% mục tiêu năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 377 tỷ đồng, giảm hơn 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng từ 648 tỷ đồng lên 863 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 33%.

Về chi phí hoạt động của Chứng khoán BIDV riêng trong quý III năm nay, số liệu ghi nhận tăng trưởng khoảng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 312,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lợi nhuận trước thuế đạt 206,5 tỷ đồng, giảm 23,3%; lợi nhuận sau thuế cũng giảm 23,5%, đạt 165 tỷ đồng, giảm khoảng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, hoạt động môi giới gặp khó trước diễn biến thanh khoản thị trường, trong khi lãi thuần từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) quý III giảm mạnh từ 130 tỷ xuống còn 90,4 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tự doanh.

Tổng tài sản tăng mạnh

Báo cáo tài chính cũng ghi nhận tổng tài sản tăng từ 16.627 tỷ đồng lên 19.905 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và các khoản cho vay. Tại ngày 30/9, giá trị ba hạng mục này lần lượt đạt 5.752 tỷ đồng, 2.305 tỷ đồng và 10.374 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản dài hạn giảm từ 394,1 tỷ đồng xuống còn 284,1 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là các khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 310,5 tỷ đồng xuống 203,2 tỷ đồng, cùng chi phí trả trước dài hạn giảm từ 10 tỷ đồng xuống gần 4 tỷ đồng.

Tổng tài sản Chứng khoán BIDV tăng mạnh hơn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, theo số liệu về tài sản tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), tài sản tài chính của Chứng khoán BIDV tăng từ 533,5 tỷ đồng lên 1.515 tỷ đồng. Đồng thời, tài sản của nhà đầu tư tại VSDC đạt 50.414 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Ở chiều ngược lại, tài sản tài chính được hưởng quyền của nhà đầu tư giảm mạnh từ 929,2 tỷ đồng xuống còn 12,8 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng cũng giảm từ 1.231 tỷ đồng xuống 828,3 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ ngắn hạn của BSI tăng từ 11.080 tỷ đồng lên 14.031 tỷ đồng, tương đương khoảng 27%, kéo theo áp lực chi phí lãi vay. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ các khoản vay tài chính ngắn hạn. Đáng chú ý, nợ khó đòi của doanh nghiệp cũng tăng từ khoảng 4,5 tỷ đồng lên 8,6 tỷ đồng.

Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm 2026, BSI ghi nhận quy mô tài sản mở rộng, tập trung ở các tài sản tài chính và hoạt động cho vay. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn tăng nhanh cũng cho thấy nhu cầu vốn của doanh nghiệp gia tăng trong giai đoạn này.