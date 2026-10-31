Doanh thu tăng, lợi nhuận quý III của Sabeco vẫn giảm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sabeco đạt 6.779 tỷ đồng, tăng so với mức 6.509 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu thuần đạt 6.684 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán trong kỳ tăng nhẹ lên 4.138 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng từ 981 tỷ đồng lên 1.077 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 9,8%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ 233 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 292 tỷ đồng, tăng khoảng 16,2% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ghi nhận hơn 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước được hoàn nhập hơn 78 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Sabeco đạt 1.558 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 1.563 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận khác giảm mạnh từ gần 133 tỷ đồng xuống còn 17,6 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.576 tỷ đồng, giảm khoảng 7,1%. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.272 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.404 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, bức tranh kinh doanh của Sabeco tích cực hơn. Doanh thu thuần đạt 20.029 tỷ đồng, tăng khoảng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận giảm cũng kéo theo lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) trong quý III đi xuống. Chỉ tiêu này đạt 935 đồng/cổ phiếu, giảm gần 9,8% so với mức 1.036 đồng/cổ phiếu cùng kỳ năm trước.

Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm 9,4% dù doanh thu thuần tăng 3,8% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 7.615 tỷ đồng, tăng 13,5%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 819 tỷ đồng, tăng 9,2%. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 16,1%, lên 3.132 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 740 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4.641 tỷ đồng, tăng 11,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Sabeco đạt 3.761 tỷ đồng, tăng gần 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 3.584 tỷ đồng, tăng so với mức 3.361 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sabeco đạt gần 29.922 tỷ đồng, giảm khoảng 2.675 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang nắm giữ 16.134 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Cùng với 2.392 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, tổng quy mô tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của Sabeco đạt khoảng 18.526 tỷ đồng.

So với đầu năm, tiền và các khoản tương đương tiền giảm khoảng 40,4%, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn tăng khoảng 5,1%.

Ở chiều nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Sabeco đạt 7.238 tỷ đồng, giảm 24,6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 6.543 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn khoảng 108 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức gần 268 tỷ đồng đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 22.684 tỷ đồng, chiếm khoảng 75,8% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 6.652 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Sabeco đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương gần 909 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 6.658 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp đã chi gần 6.499 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu. Vì vậy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 1.625 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền của Sabeco còn gần 2.392 tỷ đồng, giảm so với mức hơn 4.016 tỷ đồng đầu năm.