Doanh thu tăng, lợi nhuận của Hoa Sen ra sao?

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 37.735,8 tỷ đồng trong niên độ tài chính từ ngày 01/10/2025 đến 30/09/2026, tăng 3,3% so với niên độ trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 623,3 tỷ đồng, giảm 15,2%.

Lãi vay vượt 420 tỷ đồng

Trong niên độ 2025-2026, lợi nhuận gộp của Hoa Sen đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 5,4%; biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,4% lên khoảng 12,6%. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 3,3%, còn 3.649,1 tỷ đồng.

Dù vậy, doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 280,8 tỷ đồng xuống 81,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng từ 272,3 tỷ đồng lên 464,7 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 420,4 tỷ đồng, tăng 127,1%, tương ứng tăng hơn 235 tỷ đồng so với niên độ trước.

Hoa Sen tăng dư nợ vay 66,5%, chi phí lãi vay vượt 420 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 784,9 tỷ đồng, giảm khoảng 4,9%. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại tăng từ 90,3 tỷ đồng lên 161,3 tỷ đồng, góp phần khiến lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm còn 623,3 tỷ đồng.

Áp lực chi phí cũng thể hiện trong quý IV, từ tháng 7 đến tháng 9/2026. Doanh thu thuần đạt 10.384,4 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ đạt 55,2 tỷ đồng, giảm 34,8%.

Sản lượng tiêu thụ quý IV đạt khoảng 470.000 tấn, tăng 13%. Trong đó, xuất khẩu đạt 162.000 tấn, tăng 34%, còn tiêu thụ trong nước đạt 308.000 tấn, tăng 5%. Lợi nhuận gộp quý đạt 1.249,9 tỷ đồng, tăng 22,4%, nhưng chi phí lãi vay lên tới 139,2 tỷ đồng, gần gấp ba cùng kỳ.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý tăng 10,3%, lên 1.012,2 tỷ đồng. Chi phí xuất khẩu tăng 49%, đạt 243,9 tỷ đồng. Hoa Sen còn ghi nhận chi phí dự phòng hàng tồn kho gần 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước hoàn nhập khoảng 21 tỷ đồng.

Tính cả niên độ, sản lượng xuất khẩu giảm 23%, còn khoảng 518.000 tấn; tiêu thụ trong nước tăng 6%, lên khoảng 1,191 triệu tấn. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 1,709 triệu tấn, giảm 5% so với niên độ trước.

Dòng tiền kinh doanh giảm gần 94%, dư nợ vay tăng 66,5%

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hoa Sen trong niên độ 2025-2026 đạt 225,1 tỷ đồng, giảm gần 94% so với mức 3.685,2 tỷ đồng của niên độ trước. Trong đó, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền gần 1.055,9 tỷ đồng; biến động hàng tồn kho làm giảm thêm khoảng 606,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/09/2026, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 2.471,3 tỷ đồng, tăng 54,1% so với đầu niên độ. Hàng tồn kho sau dự phòng đạt 8.721,8 tỷ đồng, tăng 6,3%. Giá trị hàng hóa tăng từ 1.462,3 tỷ đồng lên 2.051,6 tỷ đồng, nguyên vật liệu tăng từ 2.464,6 tỷ đồng lên 2.779,2 tỷ đồng, trong khi thành phẩm giảm từ 3.365,7 tỷ đồng xuống 3.197,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, Hoa Sen chi 2.768,5 tỷ đồng để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối niên độ đạt 1.655,8 tỷ đồng, tăng khoảng 891 tỷ đồng.

Tại dự án Nhà máy Phú Mỹ, chi phí xây dựng, sửa chữa và nâng cấp dây chuyền tăng từ 6,6 tỷ đồng lên 515,5 tỷ đồng. Dự án khách sạn Yên Bái ghi nhận chi phí dở dang 650,2 tỷ đồng, tăng gần 220 tỷ đồng. Hai khoản mục này chiếm khoảng 70,4% tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ.

Khoản tạm ứng mua đất thuộc các khoản phải thu dài hạn khác cũng tăng từ 533,2 tỷ đồng lên 1.262,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 136,7%. Báo cáo tài chính không nêu chi tiết các khu đất liên quan.

Cùng với hoạt động đầu tư, dư nợ vay của Hoa Sen tăng mạnh. Tiền thu từ đi vay cao hơn tiền trả nợ gốc gần 2.929 tỷ đồng trong niên độ. Đến ngày 30/09/2026, tổng dư nợ vay đạt 7.332,7 tỷ đồng, tăng 66,5% so với đầu kỳ; toàn bộ là các khoản vay ngắn hạn ngân hàng.

Dư nợ tại Vietcombank - Chi nhánh Nam Bình Dương tăng từ 1.310,6 tỷ đồng lên 2.339,7 tỷ đồng. Hoa Sen cũng ghi nhận dư nợ tại HSBC Việt Nam là 1.199,2 tỷ đồng, trong khi đầu niên độ không có số dư tại ngân hàng này. Báo cáo không phân bổ cụ thể các khoản vay theo từng dự án.

Cuối niên độ, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 854,1 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu kỳ. Tổng tài sản của Hoa Sen đạt 22.796,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 12.012,1 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG giảm 4,15% trong phiên sáng 2/11, xuống còn 10.400 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 3,19 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường của Hoa Sen đạt khoảng 8.395,5 tỷ đồng. Thanh khoản thấp hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất, đạt khoảng 3,91 triệu cổ phiếu.