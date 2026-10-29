Doanh thu tăng hơn gấp đôi sau 9 tháng, Thuduc House (TDH) vẫn báo lỗ

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã ck: TDH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 44,52 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của Thuduc House đạt 5,03 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% so với cùng kỳ.

Ảnh: TDH

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 21,1%, xuống còn 1,458 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm mạnh 98,9%, từ mức 1,78 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 21,5 triệu đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12,7%, lên 9,22 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác giảm tới 99%, từ 87,54 tỷ đồng trong quý III/2025 xuống còn 844 triệu đồng trong quý III năm nay. Nền lợi nhuận cao cùng kỳ do khoản thu nhập từ vụ kiện với Thuế TP.HCM. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế chuyển sang mức lỗ 2,89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 công ty lãi 84,24 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu 135,71 tỷ đồng, tăng 121,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng vẫn ghi nhận âm 1,06 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025, công ty đạt 103,16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính 9 tháng đầu năm là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Thuduc House đã chuyển sang trạng thái dương. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền kinh doanh của công ty đạt 14,9 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 24,48 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư ghi nhận dương 1,92 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 150 triệu đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House đạt 678,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,9% so với đầu năm, tương ứng giảm khoảng 6,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất với 261,9 tỷ đồng, chiếm 38,6% tổng tài sản.

Các khoản phải thu dài hạn đạt 122,8 tỷ đồng, chiếm 18,09% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 65,99 tỷ đồng, tương đương 9,7% tổng tài sản.