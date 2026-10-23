Doanh thu tăng hai chữ số, lợi nhuận 9 tháng của Hanoimilk gần như giậm chân tại chỗ

CTCP Sữa Hà Nội (Hanoimilk, Upcom: HNM) ghi nhận lợi nhuận quý III/2026 tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh doanh thu cải thiện nhưng chi phí tài chính tăng mạnh. Bên cạnh đó, cơ cấu tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp cũng có những biến động đáng chú ý sau 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2026 Hanoimilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 125 tỷ đồng lên 163 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt 36 tỷ đồng, tăng 31% so với quý III/2025.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ gần 97 triệu đồng lên 1,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng từ 1,7 tỷ đồng lên 8,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm gần như toàn bộ.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 20 tỷ đồng lên 23 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 4 tỷ đồng lên gần 6 tỷ đồng. Những khoản chi phí này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt khoảng 260 triệu đồng, giảm gần 89% so với mức hơn 2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế của Hanoimilk đạt 14,8 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 1% so với mức gần 15 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025 (Ảnh: HNM).

Dù hoạt động kinh doanh chính suy giảm, lợi nhuận khác đạt gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ hơn 264 triệu đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 4 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế đạt 3 tỷ đồng, tăng khoảng 104%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hanoimilk ghi nhận doanh thu thuần đạt 585 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 14,8 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 1% so với mức gần 15 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy mức tăng lợi nhuận trong quý III chưa tạo ra sự bứt phá đáng kể cho kết quả kinh doanh lũy kế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hanoimilk đạt 914 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 551 tỷ đồng, tăng 4%, còn tài sản dài hạn đạt 362 tỷ đồng, tăng khoảng 5%.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 104 tỷ đồng đầu năm xuống còn 47 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương đương mức giảm hơn 54%. Ngược lại, doanh nghiệp phát sinh khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn trị giá 44 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 121 tỷ đồng lên 196 tỷ đồng, tương đương mức tăng khoảng 61%. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 117 tỷ đồng, tăng từ 66 tỷ đồng đầu năm; khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 84 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho giảm từ 294 tỷ đồng xuống 262 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 11%. Đây là khoản mục chiếm tỉ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối kỳ.

Đối với tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng từ 198 tỷ đồng lên 254 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 28%. Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 113 tỷ đồng xuống 80 tỷ đồng. Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được duy trì ở mức 27 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Hanoimilk đạt 427 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 311 tỷ đồng, tăng từ 289 tỷ đồng; nợ dài hạn duy trì ở mức 115 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 137 tỷ đồng lên 151 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 120 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần như không thay đổi, ở mức 115 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 487 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu được giữ nguyên ở mức 444 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 18,9 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Hanoimilk cũng vừa có thông báo bà Đào Bích Thủy - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sữa Hà Nội đã mua thành công 9,95 triệu cổ phiếu HNM trong thời gian từ ngày 18/9 đến 16/10/2026, thấp hơn 50.000 cổ phiếu so với lượng đăng ký mua 10 triệu đơn vị. Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký được bà Thủy đưa ra là diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Trước giao dịch, bà Thủy không nắm giữ cổ phiếu HNM. Sau giao dịch, bà sở hữu 9,95 triệu cổ phiếu, tương đương 22,41% vốn điều lệ của Sữa Hà Nội.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều ngày 23/10 cổ phiếu HNM được giao dịch ở mức 7.700 đồng/cổ phiếu, tăng 2,67%. Khối lượng giao dịch đạt 190.500 đơn vị.