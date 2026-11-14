Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.487,8 tỷ đồng, tăng hơn 633% so với mức 202,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp trong quý đạt hơn 117 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4,7 tỷ đồng cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ khoảng 2,3% lên 7,9%.

Dù hoạt động kinh doanh có dấu hiệu cải thiện, Pomina vẫn chưa thể thoát lỗ khi các khoản chi phí tiếp tục tạo áp lực lớn. Trong quý III, chi phí tài chính của doanh nghiệp lên tới gần 171,7 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm hơn 165,2 tỷ đồng, vượt xa lợi nhuận gộp tạo ra.

Doanh thu tăng gấp 7 lần, Thép Pomina vẫn báo lỗ

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 315 triệu đồng lên 28,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 27,3 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ.

Chi phí khác cũng tăng mạnh lên gần 41,9 tỷ đồng, so với khoảng 15 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Theo Pomina, khoản tăng này chủ yếu liên quan đến lãi phạt chậm thanh toán và chi phí khấu hao trong thời gian Pomina 3 phục hồi sản xuất.

Ở chiều ngược lại, thu nhập khác giảm từ hơn 32 tỷ đồng xuống còn khoảng 3,1 tỷ đồng do công ty con không phát sinh khoản thu từ cho thuê kho bãi, cơ sở hạ tầng như cùng kỳ.

Kết quả, Pomina lỗ sau thuế hợp nhất gần 148,6 tỷ đồng trong quý III/2026. Dù vậy, mức lỗ đã giảm 18,69% so với khoản lỗ 182,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.664,8 tỷ đồng, tăng khoảng 116%; lợi nhuận gộp đạt 283,6 tỷ đồng, tăng hơn 150%. Tuy nhiên, chi phí tài chính vẫn lên tới 514,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 502,9 tỷ đồng. Cộng thêm hơn 131 tỷ đồng chi phí khác, doanh nghiệp tiếp tục chịu sức ép lớn về hiệu quả kinh doanh.

Sau 9 tháng đầu năm, Pomina ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 473,7 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 512,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Riêng công ty mẹ lỗ 488,6 tỷ đồng, so với 512 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 10.684 tỷ đồng, tăng khoảng 1.820 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 3.651,5 tỷ đồng, tài sản dài hạn hơn 7.032 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang lên tới 5.735,4 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng từ 9.487,4 tỷ đồng đầu năm lên hơn 11.780,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng khoảng 2.293 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 11.101,5 tỷ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn khoảng 7.450 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn vào khoảng 5.562 tỷ đồng, giảm khoảng 404 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nghĩa vụ lãi vay vẫn là gánh nặng lớn. Tại cuối tháng 9/2026, lãi vay phải trả lên tới 1.980,1 tỷ đồng, tăng gần 434,5 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản mục này chiếm phần lớn trong tổng chi phí phải trả ngắn hạn 2.062,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Pomina còn ghi nhận gần 2.190 tỷ đồng các khoản phải trả ngắn hạn khác và hơn 1.803 tỷ đồng phải trả người bán ngắn hạn. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ đạt 34,3 tỷ đồng.

Một trong những chỉ dấu đáng lo ngại nhất về tình hình tài chính của Pomina là vốn chủ sở hữu tiếp tục âm sâu. Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu hợp nhất âm hơn 1.096 tỷ đồng, trong khi đầu năm âm 623,7 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, khoản lỗ lũy kế chưa phân phối đã tăng lên hơn 3.957 tỷ đồng, so với mức 3.485 tỷ đồng hồi đầu năm. Như vậy, lỗ lũy kế của doanh nghiệp đã vượt xa vốn điều lệ gần 2.797 tỷ đồng.