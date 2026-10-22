Doanh thu tăng chưa đủ kéo lợi nhuận Hữu Nghị Food đi lên

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food, UPCOM: HNF) ghi nhận doanh thu thuần đạt 567 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 352 tỷ đồng lên 381 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp tăng chậm hơn doanh thu, đạt 186 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Đáng chú ý chi phí tài chính trong kỳ tăng từ 9,1 tỷ đồng lên 17,8 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay tăng từ 8,1 tỷ đồng lên 16,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí bán hàng tăng 17,5%, lên 132,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 14,2 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hữu Nghị Food đạt 2.147 tỷ đồng (Ảnh: HNF).

Các khoản chi phí gia tăng đã tạo sức ép đáng kể lên kết quả kinh doanh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hữu Nghị Food giảm 49% còn 23,4 tỷ đồng. Sau khi ghi nhận lợi nhuận khác 2 tỷ đồng và trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 5,1 tỷ đồng, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 20,3 tỷ đồng, giảm 48% so với mức 39,8 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hữu Nghị Food ghi nhận doanh thu thuần 1.446 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 71,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng, giảm 26% so với mức 77 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Hữu Nghị Food đặt mục tiêu doanh thu 2.242 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp đã hoàn thành 64,5% kế hoạch doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hữu Nghị Food đạt 2.147 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 990 tỷ đồng, tăng từ 973 tỷ đồng đầu năm; tài sản dài hạn đạt 1.157 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 232 tỷ đồng đầu năm xuống 123 tỷ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 130 tỷ đồng lên 236 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 478 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Song phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm từ 420 tỷ đồng xuống 399 tỷ đồng, còn khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 42 tỷ đồng lên 74 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 124 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định tăng từ 633 tỷ đồng lên 910 tỷ đồng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng từ 1.153 tỷ đồng lên 1.470 tỷ đồng, phản ánh quy mô tài sản cố định được đầu tư mở rộng. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm từ 268 tỷ đồng xuống 81 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 1.458 tỷ đồng, tăng 10,8% so với đầu năm và chiếm 67,9% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 974 tỷ đồng, tăng từ 905 tỷ đồng; nợ dài hạn đạt 484,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 557 tỷ đồng lên 622,1 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng từ 325 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và thuê tài chính của doanh nghiệp theo đó đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 15,7% so với đầu năm.

Trong khi nợ phải trả tăng, vốn chủ sở hữu của Hữu Nghị Food giảm từ 727 tỷ đồng xuống 689 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm từ 273 tỷ đồng xuống 220 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ này còn 57,2 tỷ đồng.