Doanh thu tăng 12,5%, vì sao lợi nhuận quý III của Habeco giảm hơn 17%?

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã chứng khoán: BHN) ghi nhận doanh thu thuần gần 2.820 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng khoảng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 196,9 tỷ đồng, giảm hơn 41,5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm trên 17%.

Trong quý III/2026, lợi nhuận gộp của Habeco đạt khoảng 851 tỷ đồng, tăng hơn 112 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện từ 29,5% lên khoảng 30,2%.

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí hoạt động. Cụ thể, chi phí bán hàng trong quý đạt khoảng 554,5 tỷ đồng, tăng gần 169,3 tỷ đồng, tương đương 44% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng từ khoảng 123,7 tỷ đồng lên hơn 166 tỷ đồng.

Habeco nắm hơn 5.700 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính, lợi nhuận quý III vẫn giảm.

Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng thêm khoảng 212 tỷ đồng, gần gấp đôi mức tăng lợi nhuận gộp trong kỳ. Đây là một trong những yếu tố chính khiến lợi nhuận sau thuế của Habeco giảm dù doanh thu vẫn tăng trưởng.

Riêng chi phí bán hàng tương đương khoảng 19,7% doanh thu thuần trong quý III, cao hơn mức 15,4% cùng kỳ năm trước. Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu thuần, Habeco phải ghi nhận gần 20 đồng chi phí bán hàng, tăng hơn 4 đồng so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình, Habeco cho biết lợi nhuận quý III giảm chủ yếu do gia tăng chi phí cho các hoạt động hỗ trợ bán hàng và phát triển thị trường. Theo doanh nghiệp, các khoản chi này nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tăng trưởng doanh thu và hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt khoảng 92,5 tỷ đồng, tăng so với mức 54,4 tỷ đồng cùng kỳ. Khoản thu này góp phần bù đắp một phần chi phí gia tăng, nhưng chưa đủ để ngăn lợi nhuận sau thuế suy giảm.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Habeco đạt khoảng 7.585 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 511 tỷ đồng, tăng hơn 22%.

Dù kết quả lũy kế vẫn tăng trưởng, chi phí bán hàng tiếp tục tăng nhanh. Trong 9 tháng, khoản chi này tăng từ khoảng 1.060 tỷ đồng lên hơn 1.423 tỷ đồng, tương ứng tăng trên 363 tỷ đồng.

Diễn biến trong quý III cho thấy cần phân biệt giữa tăng trưởng doanh thu và khả năng kiểm soát chi phí. Nếu chi phí bán hàng tiếp tục tăng nhanh hơn doanh thu, biên lợi nhuận sau các khoản chi hoạt động có thể chịu sức ép, ngay cả khi doanh thu và lợi nhuận gộp vẫn đi lên.

Tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của Habeco đạt hơn 8.354 tỷ đồng, tăng khoảng 804 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.084 tỷ đồng, tăng khoảng 280 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 4.634 tỷ đồng, tăng khoảng 491 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản mục này chủ yếu là những khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Cộng tiền, tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, Habeco nắm giữ hơn 5.718 tỷ đồng, tăng khoảng 770 tỷ đồng so với đầu năm. Số dư này tương đương 68,4% tổng tài sản tại thời điểm cuối quý III.

Riêng đầu tư tài chính ngắn hạn đã lớn hơn tổng nợ phải trả của doanh nghiệp. Theo báo cáo tài chính, nợ phải trả tại ngày 30/09/2026 đạt khoảng 3.287 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu ở mức hơn 5.067 tỷ đồng.

Cơ cấu này cho thấy tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của Habeco. Tuy nhiên, số dư đầu tư tài chính không đồng nghĩa toàn bộ khoản tiền có thể sử dụng ngay, bởi khả năng chuyển đổi phụ thuộc vào kỳ hạn và điều kiện của từng khoản đầu tư.

Nguồn tài sản tài chính cũng góp phần tạo doanh thu ngoài hoạt động bán hàng. Trong quý III, doanh thu tài chính của Habeco đạt khoảng 92,5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ. Dù vậy, số liệu hiện có chưa tách riêng phần thu nhập từ tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đầu tư khác, nên chưa thể xác định chính xác đóng góp của từng nguồn.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 693,7 tỷ đồng, tăng so với mức 562,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu BHN của Habeco trong phiên sáng ngày 30/10/2026 ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu. Trong 3 tháng trở lại đây, thị giá BHN chủ yếu dao động trong vùng 26.000–28.500 đồng/cổ phiếu, chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 6.258,6 tỷ đồng, với P/E ở mức 12,04 lần và P/B đạt 1,24 lần.