Doanh thu tài chính tăng mạnh, lợi nhuận Dragon Capital tăng hơn 3 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần 9 tháng năm 2026 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (Dragon Capital, UPCOM: DCV) đạt gần 810 tỷ đồng, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật trong đó là doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 20 tỷ đồng lên 111,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng lên 23,6 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,6%, xuống 559,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 339,3 tỷ đồng, tăng khoảng 210,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế được ghi nhận ở mức 275,5 tỷ đồng, so với 86,7 tỷ đồng cùng kỳ 2025, tương đương tăng hơn 217%.

Về tài sản, tổng tài sản cuối kỳ đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu kỳ. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 570,4 tỷ đồng lên 706,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp phát sinh 83,2 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn, trong khi đầu kỳ chưa ghi nhận khoản mục này.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 168,4 tỷ đồng xuống 113,1 tỷ đồng, tương đương giảm 32,8%. Đặc biệt, các khoản phải thu khác tăng từ khoảng 306 triệu đồng lên 39 tỷ đồng, được lý giải do các khoản phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chi được ghi nhận tại cuối kỳ.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm 9,7%, xuống 226,6 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí phải trả giảm từ 181,8 tỷ đồng xuống 157,1 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 23,4%, lên 959,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 440,7 tỷ đồng lên 622,6 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 41,3%, đóng góp đáng kể vào mức tăng vốn chủ sở hữu.

Nhìn chung, Dragon Capital ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh cùng sự cải thiện của vốn chủ sở hữu và giảm nợ phải trả. Các số liệu như mức tăng đột biến của doanh thu tài chính và các khoản phải thu khác, cùng sự suy giảm của lượng tiền nắm giữ cần được tiếp tục theo dõi để đánh giá chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp.