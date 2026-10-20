Doanh thu SHS vượt 1.000 tỷ đồng trong quý III/2026, cho vay ký quỹ tăng mạnh

Về kết quả kinh doanh, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt gần 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Tăng trưởng doanh thu được duy trì trong điều kiện thị trường chứng khoán kém thuận lợi hơn đáng kể so với quý III/2025, đặc biệt về diễn biến chỉ số và thanh khoản.

Khác với đà tăng mạnh của quý III/2025, thị trường quý III/2026 chịu áp lực điều chỉnh và thanh khoản suy giảm rõ rệt. VN-Index đóng cửa quý ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 20,76%.

Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 18.625 tỷ đồng/phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ và giảm 22,7% so với quý trước, tạo áp lực chung lên hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán.

Trong bối cảnh đó, hoạt động đầu tư tài sản tài chính tiếp tục là động lực đóng góp lớn vào doanh thu của SHS. Doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 565,5 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các khoản cho vay ký quỹ và phải thu đạt 341,1 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý III/2026 của SHS duy trì tăng trưởng giữa những biến động của thị trường (Ảnh: SHS).

Bất chấp giá trị giao dịch trên ba sàn sụt giảm mạnh, doanh thu môi giới chứng khoán của SHS vẫn đạt 71,9 tỷ đồng.

Theo công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty nằm trong Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX (2,60%) và UPCoM (3,62%); đặc biệt, SHS góp mặt trong Top 5 thị phần môi giới công cụ nợ với tỷ trọng trên 10%.

Về lợi nhuận, SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2026 đạt 250,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 620,5 tỷ đồng. Trong giai đoạn mở rộng hoạt động, công ty chủ động gia tăng nguồn lực cho các mảng kinh doanh, phát triển dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn; đồng thời, chi phí quản lý tiếp tục được kiểm soát tốt và giảm so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHS đạt 29.053,8 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng, tương đương 26,1% so với đầu năm, phản ánh quy mô hoạt động tiếp tục được mở rộng.

Nhìn tổng thể, bên cạnh những kết quả tích cực về quy mô và doanh thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu chi phí và quản trị danh mục đầu tư sẽ tiếp tục là những ưu tiên trọng tâm của SHS trong giai đoạn tới.

SHS đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đến năm 2030, chuyển từ mô hình chủ yếu dựa trên giao dịch sang mô hình quản lý tài sản toàn diện (Full-Service Wealth Management), lấy khách hàng làm trọng tâm.

Kết quả bước đầu của quá trình chuyển dịch đã thể hiện rõ trong cơ cấu kinh doanh. Tỷ trọng cổ phiếu trong tổng tài sản giảm từ khoảng 31% đầu năm xuống còn khoảng 12% tại ngày 30/9/2026, trong khi dư nợ cho vay tăng từ 9.098 tỷ đồng lên 12.435 tỷ đồng trong cùng giai đoạn.

Sự thay đổi này cho thấy hoạt động của Công ty đang dịch chuyển theo hướng tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi và giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tự doanh.

SHS từng bước điều chỉnh cơ cấu tài sản, mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển các nguồn thu dịch vụ (Ảnh: SHS).

Ở mảng Ngân hàng đầu tư, doanh thu tư vấn tài chính 9 tháng đầu năm 2026 đạt 75,7 tỷ đồng, tăng khoảng 171% so với cùng kỳ; doanh thu bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 10,8 tỷ đồng, so với gần 0,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu hai nhóm nghiệp vụ đạt 86,5 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ, ghi nhận bước phát triển tích cực của nhóm dịch vụ tài chính doanh nghiệp, phù hợp với định hướng nâng cao năng lực ngân hàng đầu tư của SHS.

Đối với mảng môi giới, kết quả thị phần quý III tiếp tục là nền tảng để SHS mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng. Theo định hướng chiến lược, môi giới và tư vấn đầu tư không chỉ phục vụ nhu cầu giao dịch, mà còn là điểm kết nối, mang đến các giải pháp tài chính phù hợp với mục tiêu đầu tư và quản lý tài sản dài hạn của khách hàng.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 cho thấy SHS đang từng bước chuyển mình, mở rộng quy mô, điều chỉnh cơ cấu tài sản và phát triển các nguồn thu dịch vụ, tiến gần hơn tới mô hình Full-Service Wealth Management.