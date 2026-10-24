Doanh thu quý III tăng hơn 30%, Than Vàng Danh vẫn báo lãi giảm

Theo báo cáo tài chính, quý III/2026, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.696,6 tỷ đồng, tăng 30,2% so với mức 1.303,4 tỷ đồng cùng kỳ và cũng là mức doanh thu quý III chỉ đứng sau năm 2016.

Cụ thể, doanh thu chủ yếu đến từ bán sản phẩm than với 1.693,53 tỷ đồng, chiếm tới 99,82% cơ cấu doanh thu và tăng 30,6% so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin là đầu mối tiêu thụ gần như toàn bộ sản lượng than của TVD với doanh thu từ bên này đạt 1.693,7 tỷ đồng, tăng 30,6%.

Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng từ hơn 1.230 tỷ đồng lên gần 1.610 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp đạt khoảng 86,6 tỷ đồng, tăng 18,3%, thấp hơn so với tốc độ tăng doanh thu.

Trong quý III, dù doanh thu thuần tăng 30,2%, lợi nhuận sau thuế của Than Vàng Danh vẫn 14,1% (Ảnh minh họa).

Vào quý III, giá nguyên nhiên vật liệu biến động tăng cao. Theo đó, nguyên vật liệu tăng tới 25% so với cùng kỳ, đạt mức 308,46 tỷ đồng, còn nhiên liệu tăng 13% từ gần 14,7 tỷ đồng lên 16,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng từ gần 12,4 tỷ đồng lên hơn 21,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Doanh thu hoạt động tài chính cũng chuyển từ mức dương cùng kỳ sang âm.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, TVD ghi nhận kết quả lợi nhuận sau thuế trong quý III giảm 14%, từ 14,17 tỷ đồng còn gần 12,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 4.939,8 tỷ đồng, tăng 6,8% so với mức 4.626,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025, đạt 73,4% mục tiêu doanh thu 6.729,5 tỷ đồng cả năm. Dù vậy, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, tăng 7% lên hơn 4.666,5 tỷ đồng. Vì thế, lợi nhuận gộp chỉ tăng 3,5%, đạt khoảng 273,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng 68,8%, từ gần 38 tỷ đồng lên hơn 64 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 60,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 79,6% kế hoạch lợi nhuận 76,161 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 47,9 tỷ đồng, giảm 5,8% so với mức gần 50,8 tỷ đồng cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của TVD đạt hơn 2.432,4 tỷ đồng, giảm 5,1% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm xuống còn khoảng 1.000,3 tỷ đồng, đa phần do khoản phải thu ngắn hạn của Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho Vận Đá Bạc - Vinacomin giảm hơn 315,24 tỷ đồng, còn gần 535,07 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngược lại, hàng tồn kho tăng từ hơn 228,1 tỷ đồng lên khoảng 305,5 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 34%. Ở chiều tài sản dài hạn, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ gần 55,6 tỷ đồng lên hơn 97,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả cuối kỳ còn gần 1.797 tỷ đồng, giảm khoảng 109,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, so với đầu năm là 100,16 tỷ đồng, đến ngày 30/9/2026, doanh nghiệp đã sạch nợ vay ngắn hạn.

Hiện toàn bộ dư nợ vay tài chính đều là các khoản vay dài hạn với tổng giá trị hơn 887,8 tỷ đồng, bao gồm hơn 184 tỷ đồng là nợ dài hạn đến hạn phải trả dưới 1 năm và gần 704 tỷ đồng là nợ vay dài hạn còn thời hạn thanh toán trên 1 năm.

So với đầu năm, chi phí phải trả ngắn hạn tăng gấp 7,5 lần, lên tới 129,4 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí trích trước thuê ngoài xén lò đổ bê tông chuẩn bị sản xuất lên tới 82 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn trị giá 45,23 tỷ đồng phát sinh so với đầu năm. Khoản mục này chủ yếu từ dự phòng chi phí chung (thăm dò trắc địa, xử lý nước thải) với 25,21 tỷ đồng và dự phòng hệ số mét lò 14,64 tỷ đồng.

CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh than, trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty gắn liền với khai thác than hầm lò, phục vụ nhu cầu tiêu thụ than trong nước. Doanh nghiệp có tiền thân là Mỏ than Vàng Danh, thành lập ngày 6/6/1964, chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ năm 2007. Cổ phiếu TVD của công ty được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 1/2011.