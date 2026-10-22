Doanh thu PSC tăng 37,7%, giao dịch với đối tác tin học viễn thông giảm 97,8%

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX: PSC) công bố báo cáo tài chính quý III/2026 ngày 16/10/2026. Trong quý III, PSC ghi nhận doanh thu thuần 273,02 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 3,58 tỷ đồng, tăng 37,6%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu PSC đạt 788,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,65 tỷ đồng, tăng 21,6%.

Văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng ngày nêu ba nguyên nhân, gồm hoạt động bán lẻ chuyển biến tích cực, sản lượng xăng dầu và vận tải tăng, cùng việc doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chi phí. Đối chiếu từng khoản mục, báo cáo của PSC hé lộ thêm nhiều lớp dữ liệu ở chi phí vốn, cơ cấu tài sản và mức đầu tư cho hạ tầng công nghệ.

Chi phí lãi vay của PSC tăng gấp 2,66 lần sau 9 tháng

Chi phí lãi vay 9 tháng của PSC tăng gấp 2,66 lần, tương đương 84,2% lợi nhuận sau thuế. Ảnh chụp BCTC

Doanh thu tăng nhanh nhưng biên lợi nhuận gộp 9 tháng của PSC giảm từ 10,18% xuống 9,12%. Ở mảng vận tải, mảng mang về doanh thu lớn nhất với 391,31 tỷ đồng, giá vốn tăng 56,9% trong khi doanh thu tăng 52,1%. Cứ 100 đồng doanh thu vận tải, phần lãi gộp còn lại giảm từ gần 13 đồng xuống khoảng 10 đồng.

Chi phí lãi vay 9 tháng đạt 7,28 tỷ đồng, gấp 2,66 lần mức 2,74 tỷ đồng của cùng kỳ. Khoản lãi vay tương đương 84,2% lợi nhuận sau thuế PSC làm ra trong cùng giai đoạn. Riêng quý III, lãi vay lên 2,50 tỷ đồng, tăng 88,6% so với quý III/2025.

Tổng dư nợ vay của PSC tăng từ 88,66 tỷ đồng đầu năm lên 100,19 tỷ đồng cuối tháng 9. Ngân hàng HSBC Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất với 61,25 tỷ đồng vay dài hạn và 20,42 tỷ đồng vay dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng tới. Khoản vay ngắn hạn 15,34 tỷ đồng tại BIDV đầu năm, PSC đã tất toán về 0.

Cuối quý III, tài sản ngắn hạn của PSC đạt 74,76 tỷ đồng, nợ ngắn hạn lên 94,86 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chỉ bằng 0,79 lần nợ ngắn hạn, thấp hơn mức 0,90 lần đầu năm, phần chênh lệch khoảng 20,1 tỷ đồng. PSC đang dùng tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 109,05 tỷ đồng, tương đương 69,6% tổng giá trị còn lại, cùng 18,69 tỷ đồng tài sản cố định vô hình để thế chấp, cầm cố cho các khoản vay.

Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước cũng tăng từ 3,75 tỷ đồng lên 9,99 tỷ đồng. 9 tháng, số thuế phát sinh phải nộp là 25,82 tỷ đồng, PSC đã nộp 19,58 tỷ đồng, riêng thuế giá trị gia tăng còn phải nộp cuối kỳ 6,82 tỷ đồng, so với 1,12 tỷ đồng đầu năm.

Đội xe PSC mở rộng, tài sản phần mềm không tăng thêm

9 tháng, PSC chi 43,41 tỷ đồng mua sắm và xây dựng tài sản dài hạn. Thuyết minh ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 49,53 tỷ đồng, trong đó phương tiện vận tải chiếm 47,55 tỷ đồng, máy móc thiết bị 1,99 tỷ đồng. Hạng mục phần mềm máy vi tính không phát sinh khoản mua mới nào.

PSC chi 47,55 tỷ đồng mua phương tiện vận tải, 69,6% giá trị còn lại tài sản hữu hình đang thế chấp ngân hàng. Ảnh chụp BCTC

Nguyên giá phần mềm của PSC giữ ở mức 2,50 tỷ đồng, khoảng 0,53% tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình và vô hình 467,71 tỷ đồng. Sau khi trích 421 triệu đồng khấu hao, giá trị còn lại của phần mềm giảm từ 1,63 tỷ đồng xuống 1,21 tỷ đồng. Hệ thống quản lý chất lượng ISO, nguyên giá 626 triệu đồng, đã khấu hao hết nhưng doanh nghiệp vẫn đang sử dụng.

Tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng ở mức 123,22 tỷ đồng, tương đương 28,8% toàn bộ nguyên giá. Chi phí khấu hao 9 tháng lên 31,46 tỷ đồng, tăng 38,6%. Một cách lý giải là số xe mới đưa vào khai thác làm tăng khấu hao, trong khi phần tài sản cũ đã hết khấu hao vẫn tiếp tục vận hành song song.

Ở nhóm giao dịch với bên liên quan, giá trị PSC mua từ Chi nhánh Miền Nam của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex giảm từ 1,83 tỷ đồng xuống 39,73 triệu đồng, tương đương mức giảm 97,8%. Khoản phải trả 81,35 triệu đồng với đơn vị ấy đầu năm cũng về 0. Ngược lại, PSC phát sinh mới 2,04 tỷ đồng mua từ Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Thiết bị Xăng dầu Petrolimex.

Chính sách kế toán của PSC xếp chi phí giám sát hành trình V-Tracking vào nhóm chi phí chờ phân bổ khác, phân bổ dần trong tối đa 36 tháng. Phần dài hạn của nhóm chi phí ấy tăng từ 131,8 triệu đồng lên 884,8 triệu đồng sau 9 tháng.

Giá trị PSC mua từ đơn vị tin học viễn thông cùng hệ thống giảm từ 1,83 tỷ đồng xuống 39,73 triệu đồng. Ảnh chụp BCTC

Tiền mặt tại quỹ của PSC tăng 18 lần giữa xu hướng thanh toán số

Tiền mặt tại quỹ của PSC tăng từ 90,53 triệu đồng đầu năm lên 1,64 tỷ đồng cuối tháng 9, gấp khoảng 18 lần. Khoản tạm ứng tăng từ 87,17 triệu đồng lên 1,52 tỷ đồng, gấp 17,4 lần. Diễn biến trên có thể liên quan đến việc chuỗi cửa hàng bán lẻ xăng dầu tăng sản lượng, kéo theo lượng tiền thu trực tiếp tại cửa hàng.

Ở chiều thanh toán điện tử, khoản phải thu phí cầu đường tự động VETC giảm từ 366,15 triệu đồng xuống 290,20 triệu đồng. Phải thu Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội giảm từ 1,08 tỷ đồng xuống 849,36 triệu đồng.

Hao hụt hàng hóa 9 tháng của PSC lên 1,18 tỷ đồng, tăng 34,2%, nhanh hơn mức tăng 26,4% của doanh thu bán hàng hóa. Một cách lý giải là sản lượng xăng dầu luân chuyển qua bồn chứa và phương tiện tăng mạnh, kéo theo phần hao hụt trong khâu đo lường và vận chuyển.

Doanh thu từ các đơn vị liên quan trong hệ thống Petrolimex đạt 391,87 tỷ đồng, chiếm 49,7% tổng doanh thu, cao hơn tỷ trọng 44,7% cùng kỳ. Giá trị mua hàng hóa, dịch vụ từ bên liên quan đạt 473,76 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nắm 52,73% vốn điều lệ 72 tỷ đồng của PSC.

Khoản đầu tư 900 triệu đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi ghi nhận dự phòng 536,63 triệu đồng, tăng từ 288 triệu đồng đầu năm. Mức dự phòng tương đương 59,6% giá gốc khoản đầu tư.

Báo cáo quý III cho thấy PSC mở rộng quy mô chủ yếu bằng đội xe mới và vốn vay ngân hàng, trong khi tài sản phần mềm giữ nguyên nguyên giá từ đầu năm. 9 tháng, doanh nghiệp chi 47,55 tỷ đồng cho phương tiện vận tải, còn giá trị mua từ đơn vị tin học viễn thông cùng hệ thống chỉ còn 39,73 triệu đồng. Với 788,31 tỷ đồng doanh thu sau 9 tháng, phần lớn dòng tiền đầu tư của PSC vẫn hướng vào đội xe, trong bối cảnh ngành vận tải nhiên liệu đang chuyển dần sang giám sát hành trình, thu phí tự động và quản lý vận hành bằng dữ liệu.