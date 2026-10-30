Doanh thu PSB tăng 2,6 lần, nợ ngắn hạn cũng tăng gấp đôi

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty cổ phần Cảng kỹ thuật PTSC Sao Mai (UPCoM: PSB) ghi nhận doanh thu quý đạt 77,43 tỷ đồng, gấp hơn 3,1 lần cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế quý đạt 479,5 triệu đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 2,96 tỷ đồng lên 10,83 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, PTSC Sao Mai đạt 347,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 158,8%, lợi nhuận sau thuế 1,99 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm từ 13,4% xuống 10%, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu ở mức 40 đồng, trên nền vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo bộ phận, mảng xây dựng công trình phục vụ ngành dầu khí mang về 202,44 tỷ đồng, kinh doanh hàng hóa 84,43 tỷ đồng, cụm cảng 60,63 tỷ đồng. Riêng doanh thu cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC đạt 194,97 tỷ đồng, gần gấp 4 lần cùng kỳ. Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, công ty mẹ, nắm 255 tỷ đồng vốn góp.

Hạ tầng bê tông phình to, tài sản số gần như đứng yên

Trong 9 tháng, PTSC Sao Mai chi 219,57 tỷ đồng cho mua sắm, xây dựng tài sản dài hạn. Chi phí xây dựng dở dang tăng từ 54,31 tỷ đồng lên 214,46 tỷ đồng, phần lớn dồn vào khu dịch vụ dầu khí 35 ha tại Sao Mai, Bến Đình với 158,87 tỷ đồng, từ mức 3,57 tỷ đồng đầu năm.

Nhóm nhà cửa, vật kiến trúc nhận thêm 147,71 tỷ đồng từ công trình hoàn thành, đưa tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình lên 341,64 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nguyên giá máy móc thiết bị chỉ 3,05 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,9% tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Tài sản vô hình duy nhất trên báo cáo tài chính quý III/2026 của PTSC Sao Mai là phần mềm kế toán nguyên giá hơn 53 triệu đồng, đã khấu hao hết. Ảnh chụp BCTC

Trong kỳ, doanh nghiệp mua thêm 117,18 triệu đồng máy móc và 293,27 triệu đồng thiết bị quản lý. Tài sản vô hình duy nhất trên sổ sách là phần mềm kế toán nguyên giá 53,37 triệu đồng, đã khấu hao hết, giá trị còn lại bằng 0.

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giữ nguyên 76,19 triệu đồng từ đầu năm đến cuối quý III. Doanh nghiệp vẫn đang sử dụng nhóm tài sản đã khấu hao hết có nguyên giá 37,9 tỷ đồng.

Báo cáo cũng ghi nhận khoản góp vốn 10,53 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư Bê tông Công nghệ cao (Sopewaco) thuộc diện đã xử lý tổn thất. Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, ra quyết định tuyên doanh nghiệp phá sản ngày 29/11/2021.

Một cách lý giải là dòng vốn của PTSC Sao Mai đang ưu tiên hạ tầng vật chất phục vụ các hợp đồng dầu khí. Trong khi đó, năng lực khai thác của cảng biển hiện đại ngày càng gắn với tự động hóa, dữ liệu vận hành và các hệ thống quản lý số.

Những khoản mục hé lộ dấu hiệu cần làm rõ trong quản trị

Chín tháng năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận chi phí bồi thường, bị phạt 7,82 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 9,30 tỷ đồng. Khoản chi bồi thường, phạt năm nay gần gấp 4 lần lợi nhuận sau thuế 9 tháng.

Dự phòng phải thu khó đòi tăng từ 13,53 tỷ đồng lên 20,94 tỷ đồng. Bên cạnh khoản nợ 13,53 tỷ đồng của Công ty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn đứng nguyên từ đầu năm, doanh nghiệp xếp thêm 7,41 tỷ đồng tiền thuê đất vào nhóm nợ xấu.

Chín tháng năm 2026, PTSC Sao Mai ghi nhận 7,82 tỷ đồng chi phí bồi thường, bị phạt và 8,42 tỷ đồng thuế, lệ phí trong chi phí quản lý. Ảnh chụp BCTC

Khoản trả trước 32,10 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hạ tầng Xây dựng Đại Nam và 9,17 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Xây dựng Kỹ thuật BMC giữ nguyên sau 9 tháng. Trong chi phí quản lý, thuế và lệ phí tăng từ 654,6 triệu đồng lên 8,42 tỷ đồng, gấp gần 13 lần.

Chi phí nhân công theo yếu tố đạt 112,54 tỷ đồng, gấp hơn 4,3 lần cùng kỳ, trong khi số nhân viên tăng từ 70 lên 78 người. Diễn biến trên có thể liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động và các hợp đồng xây lắp cơ khí mà doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đạt 3,09 tỷ đồng, tăng từ mức 1,84 tỷ đồng năm trước, vượt lợi nhuận sau thuế 9 tháng của doanh nghiệp.

Trên báo cáo, một số số liệu giữa các phần chưa khớp nhau. Thuyết minh ghi tổng doanh thu 347,74 tỷ đồng, báo cáo kết quả kinh doanh ghi 347,50 tỷ đồng, lệch hơn 242 triệu đồng. Báo cáo bộ phận ghi tổng tài sản 825,23 tỷ đồng, bảng cân đối kế toán ghi 976,63 tỷ đồng.

Những chênh lệch có thể liên quan đến khâu tổng hợp, đối chiếu dữ liệu giữa các phân hệ kế toán, nơi các công cụ quản trị số thường phát huy vai trò.

Về dòng tiền, tiền và tương đương tiền giảm từ 184,33 tỷ đồng xuống 42,06 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn tăng từ 110,48 tỷ đồng lên 233,14 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán đạt 148,93 tỷ đồng, riêng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina E&C chiếm 67,42 tỷ đồng, cùng khoản vay ngắn hạn mới 30 tỷ đồng.

Tại văn bản giải trình số 1309/PSM-CBTT, PTSC Sao Mai cho biết: “Lợi nhuận gộp từ các hoạt động kinh doanh cụm cảng đạt chỉ số cao hơn so với cùng kỳ năm trước”. Doanh nghiệp cũng nêu các hợp đồng thương mại và gia công cơ khí góp phần vào mức tăng lợi nhuận.

Một bên là 214,46 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang, bên kia là phần mềm kế toán 53,37 triệu đồng đã khấu hao hết. Khoảng cách giữa hai con số phản chiếu nhịp đầu tư của một cảng kỹ thuật dầu khí quy mô gần 977 tỷ đồng tài sản, giữa lúc nhiều cảng biển chuyển sang mô hình khai thác dựa trên dữ liệu.