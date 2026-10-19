Doanh thu phim Việt chững lại, phòng vé chờ cú hích cuối năm

Cảnh trong phim "Trại buôn người"

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, doanh thu phim Việt năm 2026 đang thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá của phim Trại buôn người giúp thị trường thu hẹp khoảng cách, nhưng mục tiêu chạm mốc 4.000 tỉ đồng vẫn phụ thuộc vào sức hút của các phim ra rạp trong quý IV.

"Trại buôn người" tạo sức bật cho phòng vé

Tính đến trưa 19.10, Trại buôn người của đạo diễn Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đạt doanh thu khoảng 460 tỉ đồng sau gần 4 tuần công chiếu (theo số liệu Box Office Vietnam). Thành tích này đưa bộ phim trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Việt năm 2026, chính thức vượt doanh thu phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành (doanh thu 450 tỉ đồng) để dẫn đầu doanh thu phim Việt trong năm.

Thuộc thể loại hành động, Trại buôn người khai thác câu chuyện Ny (Steven Nguyễn) tìm cách cứu em gái bị sa vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới. Trong quá trình giải cứu, Ny cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch tại một sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ cùng các trinh sát nằm vùng và những nạn nhân âm thầm lên kế hoạch trốn thoát.

Sự kết hợp giữa đề tài tội phạm, nhịp phim hành động và câu chuyện giải cứu nạn nhân giúp "Trại buôn người" tạo được sức hút tại phòng vé

Sự kết hợp giữa đề tài tội phạm, nhịp phim hành động và câu chuyện giải cứu nạn nhân giúp tác phẩm tạo được sức hút tại phòng vé. Đáng chú ý, phim tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong bối cảnh các đối thủ cùng thời điểm chưa tạo được sức cạnh tranh đáng kể.

Cũng theo Box Office Vietnam, phim Án mạng xém hoàn hảo của đạo diễn Đức Nguyễn đạt hơn 14 tỉ đồng sau gần 3 tuần ra rạp. Trong khi đó, Lên hương của Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đã chững lại ở mức 95 tỉ đồng. Sức hút của Trại buôn người đang tạo khoảng cách rõ rệt giữa phim dẫn đầu và các phim Việt còn lại hiện đang công chiếu.

Diễn biến này gợi nhớ trường hợp Mưa đỏ năm 2025. Cả hai tác phẩm đều có giai đoạn công chiếu thuận lợi khi chưa gặp đối thủ đủ mạnh để tạo ra cuộc cạnh tranh trực tiếp về doanh thu. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố thời điểm phát hành, khả năng duy trì sức hút với khán giả vẫn là điều quyết định mức doanh thu cuối cùng của mỗi bộ phim.

Cuộc đua doanh thu và những cột mốc đáng chú ý

Nhìn lại phòng vé Việt từ năm 2013, vị trí dẫn đầu doanh thu từng thuộc về nhiều đạo diễn và tác phẩm thuộc các dòng phim khác nhau. Theo Box Office Vietnam, năm 2013 phim Tèo em của Charlie Nguyễn đạt 80 tỉ đồng; năm 2014 Để Mai tính 2 tiếp tục đưa đạo diễn này lên vị trí dẫn đầu với 101 tỉ đồng.

Năm 2015, Em là bà nội của anh do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn đạt 102 tỉ đồng. Sang năm 2016, Lật mặt 2 của Lý Hải dẫn đầu với 80 tỉ đồng. Năm 2017, Em chưa 18 của Lê Thanh Sơn đạt 171 tỉ đồng; năm 2018 Siêu sao siêu ngố của Đức Thịnh thu về 109 tỉ đồng.

Năm 2019, Cua lại vợ bầu của Nhất Trung đạt 192 tỉ đồng. Trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Tiệc trăng máu của Nguyễn Quang Dũng đạt 175 tỉ đồng năm 2020.

Năm 2021, Bố già của Vũ Ngọc Đãng và Trấn Thành thu về 427 tỉ đồng; năm 2022, Em và Trịnh của Phan Gia Nhật Linh đạt 100 tỉ đồng.

Phim "Mưa đỏ" vẫn đang là tác phẩm dẫn đầu về doanh thu với 714 tỉ đồng. Phim chiếu vào dịp 2.9.2025

Hai năm tiếp theo ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của phim Trấn Thành. Nhà bà Nữ đạt 475 tỉ đồng năm 2023, trước khi Mai lập thành tích 551 tỉ đồng năm 2024. Đến năm 2025, Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vươn lên dẫn đầu với 714 tỉ đồng.

Chuỗi số liệu cho thấy doanh thu phim Việt đã tăng đáng kể so với giai đoạn đầu thập niên 2010. Tuy nhiên, thành tích phòng vé không phân bổ đồng đều giữa các tác phẩm. Một số phim tạo được sức bật lớn, trong khi nhiều phim khác chỉ đạt doanh thu khiêm tốn. Vì vậy, tổng doanh thu toàn thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tạo ra những tác phẩm đủ sức thu hút lượng khán giả lớn.

Doanh thu quý III thu hẹp khoảng cách

Theo thống kê Box Office Vietnam, tổng doanh thu các phim Việt ra mắt trong quý III năm nay đạt khoảng 962 tỉ đồng, còn thấp hơn mức 1.311 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2025. Thành tích của Trại buôn người góp phần đáng kể giúp thị trường thu hẹp khoảng cách giữa hai năm.

Trong nhóm phim ra mắt quý III năm nay, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đạt khoảng 207 tỉ đồng, Lên hương đạt khoảng 95 tỉ đồng, Quý tử vượt giàu đạt 59 tỉ đồng, Út Lan 2 đạt 44 tỉ đồng và Hộ linh tráng sĩ đạt 38 tỉ đồng. Quỷ bắt hồn thu về khoảng 36 tỉ đồng. Các tác phẩm còn lại có doanh thu thấp hơn, trong đó Soobin Live Concert Movie đạt khoảng 13 tỉ đồng, Running Man đạt 10 tỉ đồng và Thanh âm vượt đại dương đạt 7 tỉ đồng.

Cảnh trong phim "Lên hương". Hiện, phim vẫn còn trụ rạp nhưng doanh thu đã chững lại ở mức 95 tỉ đồng

Riêng Trại buôn người, doanh thu được ghi nhận trong thống kê quý III đang ở mức khoảng 460 tỉ đồng và vẫn đang tiếp tục chiếu. Con số này có thể thay đổi theo tiến trình phát hành, đồng thời cho thấy vai trò đáng kể của bộ phim đối với kết quả chung của thị trường.

Dù vậy, tổng doanh thu phim Việt ra mắt từ đầu năm 2026 hiện ở mức khoảng 2.910 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 942 tỉ đồng so với mức 3.852 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2025. Khoảng cách này cho thấy một bộ phim thành công có thể cải thiện đáng kể kết quả chung, nhưng chưa đủ để phản ánh sự tăng trưởng đồng đều của toàn thị trường.

Phòng vé Việt hiện còn cần thêm gần 1.100 tỉ đồng để có thể chạm mốc 4.000 tỉ đồng trong năm. Đây là mục tiêu vẫn có khả năng đạt được, song đòi hỏi nhiều phim ra mắt trong quý IV phải liên tiếp tạo được doanh thu tốt.

Năm 2025, doanh thu phim Việt trong quý IV giảm mạnh, chỉ một số tác phẩm như Truy tìm Long Diên Hương (đạo diễn Dương Minh Chiến, gần 207 tỉ đồng) và Thiên đường máu (Hoàng Tuấn Cường, 126 tỉ đồng) đóng góp đáng kể cho thị trường. Nếu các phim cuối năm nay không tạo được sức hút tương xứng, cơ hội vượt tổng doanh thu của năm trước sẽ trở nên khó khăn hơn.