Doanh thu phí BHNT qua ngân hàng chiếm gần 45%

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), 9 tháng đầu năm, thị trường BHTN ghi nhận 1.141.841 hợp đồng khai thác mới, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các doanh nghiệp chi trả quyền lợi BH khoảng 55.733 tỷ đồng (tăng 21,5%), trong khi tổng doanh thu phí giảm 4%.

Chi trả quyền lợi BH là nội dung quan trọng trong việc thực hiện cam kết giữa doanh nghiệp và khách hàng. Khoản chi trả khoảng 55.733 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nhằm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng khi phát sinh các điều kiện chi trả tương ứng.

Cùng với mức tăng chi trả, cơ cấu hợp đồng khai thác mới ghi nhận sự dịch chuyển. BH tử kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 50,3% số hợp đồng mới, với số lượng tăng 54% so với cùng kỳ. Trong khi đó, BH liên kết đầu tư chiếm 41,5%, số lượng giảm 23%.

Số liệu từ IAV cho thấy BH hỗn hợp chiếm 3,6% số hợp đồng khai thác mới, giảm 23,4% về số lượng. Các sản phẩm còn lại, gồm BH sức khỏe, hưu trí và trọn đời, chiếm tổng cộng 4,6%, số lượng giảm 69%.

Đến cuối tháng 9, toàn thị trường có hơn 11,2 triệu hợp đồng còn hiệu lực, giảm 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, BH liên kết đầu tư chiếm 67,4%, tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp với 21,1%.

Như vậy, dù BH tử kỳ dẫn đầu về số hợp đồng khai thác mới, trong khi BH liên kết đầu tư vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất trong danh mục hợp đồng còn hiệu lực. Sự khác biệt này gắn với đặc điểm thời hạn hợp đồng và quá trình phát triển của từng nhóm sản phẩm qua các năm.

Về doanh thu, theo IAV, phí BH khai thác mới trong 9 tháng đầu năm ước đạt 15.894 tỷ đồng. Trong đó, kênh đại lý truyền thống đóng góp hơn 51%, phân phối qua ngân hàng (bancassurance) chiếm gần 45%, các kênh khác đóng góp khoảng 4%.