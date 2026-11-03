Doanh thu Petrolimex cao nhất sàn, tồn kho tăng 111%, nợ vay hơn 27.200 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã: PLX) đạt 138.482 tỷ đồng, tăng gần 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 122%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.363 tỷ đồng, tăng gần 93%.

Petrolimex ghi nhận doanh thu hơn 373.200 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, dẫn đầu thị trường chứng khoán.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 4.688 tỷ đồng, tăng gần 67%; lợi nhuận sau thuế đạt 3.753 tỷ đồng, tăng khoảng 60%.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 315.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.380 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh thu đã vượt 18% kế hoạch, còn lợi nhuận trước thuế vượt gần 39%.

Với doanh thu hơn 373.200 tỷ đồng, Petrolimex vượt mức khoảng 372.500 tỷ đồng của Vingroup trong cùng kỳ. Khoảng cách giữa hai doanh nghiệp không lớn, nhưng đủ đưa tập đoàn xăng dầu trở lại vị trí dẫn đầu về quy mô doanh thu trên sàn chứng khoán.

Doanh thu của Petrolimex còn cao hơn nhiều doanh nghiệp lớn khác trên sàn. Theo số liệu được công bố, doanh thu 9 tháng của tập đoàn xăng dầu cao khoảng 1,8 lần Vinhomes (VHM), 2,2 lần Hòa Phát (HPG) và 2,5 lần Thế Giới Di Động (MWG).

Điều này cho thấy quy mô hoạt động đặc biệt lớn của Petrolimex, với hệ thống kinh doanh xăng dầu trải rộng trên cả nước. Ngoài xăng dầu, các lĩnh vực dầu mỡ nhờn, gas, nhiên liệu bay, kho bãi và vận tải cũng đóng góp vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn.

Theo lãnh đạo Petrolimex, kết quả quý III được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận gộp cải thiện. Giá dầu thô thế giới trong quý có xu hướng tăng, từ mức bình quân khoảng 75 USD/thùng lên 95 USD/thùng, có thời điểm đạt 105 USD/thùng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, giá dầu giảm từ khoảng 68 USD xuống 62-65 USD/thùng.

Bên cạnh yếu tố giá, sản lượng xăng dầu xuất bán tăng 18% so với cùng kỳ cũng góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động. Sản lượng tăng giúp doanh nghiệp giảm chi phí cố định trên mỗi đơn vị sản phẩm.

Tuy nhiên, doanh thu lớn không đồng nghĩa lợi nhuận tăng tương ứng. Xăng dầu là ngành có giá vốn chiếm tỷ trọng cao, trong khi chi phí vận hành, vận tải và hệ thống phân phối rất lớn. Vì vậy, khả năng duy trì biên lợi nhuận mới là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, tình hình tài chính của Petrolimex cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của tập đoàn đạt 109.009 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 13.862 tỷ đồng lên 29.296 tỷ đồng, tương đương tăng 111%, chiếm gần 27% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả đạt hơn 77.650 tỷ đồng, tăng khoảng 38%. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính lên tới 27.206 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối quý II.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dư nợ tại Ngân hàng Vietcombank của tập đoàn đã tăng từ khoảng 2.168 tỷ đồng cuối quý II lên 9.945 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Tương tự, dư nợ tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Láng Hạ cũng tăng vọt lên 6.423 tỷ đồng, trong khi cuối quý trước chưa ghi nhận dư nợ tại đơn vị này.

Dư nợ tại Ngân hàng BIDV cũng tăng từ khoảng 1.968 tỷ đồng lên 2.235 tỷ đồng.

Việc hàng tồn kho và dư nợ vay cùng tăng phản ánh nhu cầu vốn lớn hơn để duy trì hoạt động kinh doanh. Trong ngành xăng dầu, doanh nghiệp cần lượng hàng dự trữ đáng kể nhằm bảo đảm nguồn cung và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên, hàng tồn kho lớn cũng khiến doanh nghiệp nhạy cảm hơn với biến động giá dầu. Nếu giá giảm sau thời điểm nhập hàng, Petrolimex có thể chịu áp lực giảm giá trị tồn kho. Đồng thời, dư nợ vay tăng khiến chi phí lãi vay trở thành yếu tố cần theo dõi.

Tại cuối quý III, Petrolimex vẫn nắm giữ hơn 28.400 tỷ đồng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Đây là nguồn lực hỗ trợ thanh khoản, nhưng không làm mất đi yêu cầu kiểm soát vốn lưu động trong bối cảnh quy mô hoạt động ngày càng lớn.

Trên thị trường, kết quả kinh doanh tích cực chưa giúp cổ phiếu PLX thoát khỏi áp lực điều chỉnh.

Trong phiên 2/11/2026, PLX giảm về mức 33.450 đồng/cp. Giá cổ phiếu đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 33.000-34.000 đồng/cp sau giai đoạn giảm.

Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng ngành xăng dầu và mức định giá của doanh nghiệp.