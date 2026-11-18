Vào ngày 17/11 (theo giờ Mỹ), tức rạng sáng 18/11 theo giờ Việt Nam, tập đoàn Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài khóa 2027, kết thúc vào ngày 25/10/2026, với doanh thu kỷ lục 115,8 tỷ USD.

Con số này tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và tăng 20% so với quý trước. Doanh thu đồng thời cũng cao hơn khoảng 7 tỷ USD so với mức 108 tỷ USD mà chính Nvidia đưa ra trong dự báo. Giới phân tích trước đó kỳ vọng mức doanh thu khoảng 109 tỷ USD.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) theo chuẩn GAAP đạt 2,70 USD, còn EPS điều chỉnh đạt 2,68 USD, vượt xa mức dự báo khoảng 2,47 USD.

Mảng trung tâm dữ liệu, động lực tăng trưởng chính của Nvidia, mang về 107,6 tỷ USD, tăng 110% so với cùng kỳ, tức chiếm hơn 90% tổng doanh thu. Theo investingLive, dòng chip Vera Rubin mới đã mang về gần 20 tỷ USD ngay trong quý ra mắt.

Nvidia công bố doanh thu tăng vọt 103%.

"Vera Rubin đã có khởi đầu bùng nổ, lộ trình sản phẩm của chúng tôi vẫn đúng tiến độ và tham vọng của chúng tôi chưa bao giờ lớn hơn", bà Colette Kress, CEO tạm quyền kiêm giám đốc tài chính (CFO) của Nvidia, cho biết.

Với quý IV, Nvidia dự báo doanh thu đạt 130 tỷ USD. Tập đoàn tiếp tục không tính bất kỳ khoản doanh thu chip tính toán cho trung tâm dữ liệu nào từ Trung Quốc vào dự báo, dù trong quý III vẫn xuất sang thị trường này lượng chip Hopper trị giá khoảng 2,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, điểm khiến nhà đầu tư lưu tâm là biên lợi nhuận gộp. Nếu quý III đạt khoảng 75%, thì quý IV được dự báo chỉ còn 71-72%. Một số bài phân tích lý giải mức giảm này với chi phí bộ nhớ, linh kiện tăng vọt và nguồn cung bị hạn chế.

Phản ứng của thị trường vì vậy khá dè dặt. Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 2-3% trong giao dịch ngoài giờ, lên quanh 159 USD, thấp hơn nhiều so với mức biến động khoảng 8-10% mà thị trường quyền chọn đã đặt cược trước báo cáo.

Trước đó, trong phiên chính ngày 17/11, Phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư đứng ngoài chờ báo cáo. Chỉ số Dow Jones giảm 1,64% xuống mức thấp nhất 3 tháng, S&P 500 giảm 1,02% và Nasdaq Composite giảm 0,74%.

Cũng trong buổi công bố báo cáo tài chính, tân Chủ tịch Nvidia Harvey Jones cho biết Huang từ chức sau các hành vi cá nhân "không phù hợp với bộ quy tắc ứng xử, các chuẩn mực và văn hóa của công ty". Ông cũng khẳng định HĐQT "đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định đưa Jensen trở lại vị trí CEO".

Nhà sáng lập kiêm cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Reuters.

Trong lá thư công khai đầu tiên sau khi từ chức, Jensen Huang thể hiện sự hối hận và khẳng định Nvidia "là tâm huyết cả đời". Ông viết rằng sẵn sàng quay về nếu HĐQT kết luận sự trở lại của ông "là có lợi nhất cho cổ đông, nhân viên, công ty và cả nước Mỹ".

Sự rời đi của Huang để lại khoảng trống về kinh nghiệm kỹ sư bán dẫn trong HĐQT Nvidia. Hội đồng này chủ yếu gồm các lãnh đạo về kinh doanh và tài chính.

Hôm 17/11, Nvidia cũng lập một hội đồng về an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu. Việc này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về vai trò của hãng trong an ninh quốc gia.

Washington cũng đã siết chặt các quy định về xuất khẩu chip sang Đông Nam Á và các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài phục vụ doanh nghiệp Trung Quốc. Các nhà lập pháp đang chuẩn bị cho phiên chất vấn Huang tháng 12.