Doanh thu ngành dịch vụ của Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng khá

Trong mức tăng 13,4% thì doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9% và doanh thu dịch vụ khác tăng 13,4%.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 14%; Quảng Ninh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Cần Thơ tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 13,2%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%...

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2026 ước đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức; trong đó doanh thu dịch vụ khác của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 34,1%; Huế tăng 27,3%; Đà Nẵng tăng 23,4%...