Doanh thu ngành dịch vụ của Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng khá
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung 9 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong mức tăng 13,4% thì doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,7%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 17,9% và doanh thu dịch vụ khác tăng 13,4%.
Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 14%; Quảng Ninh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Cần Thơ tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 13,2%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức; trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%...
Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2026 ước đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức; trong đó doanh thu dịch vụ khác của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 34,1%; Huế tăng 27,3%; Đà Nẵng tăng 23,4%...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/doanh-thu-nganh-dich-vu-cua-da-nang-co-toc-do-tang-truong-kha-3354456.html