Ngày 28/11 (giờ địa phương), Adobe Analytics công bố doanh thu mua sắm trực tuyến tại Mỹ trong ngày 27/11 đạt 13,1 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt dự báo 12,9 tỷ USD mà Adobe đưa ra hồi tháng 9. Trong khi đó, khảo sát của Mastercard cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ, không bao gồm ô tô và nhiên liệu, tăng 5,8% trong ngày Black Friday so với năm trước. Đáng chú ý, doanh số thương mại điện tử tăng tới 13,4%, trong khi doanh số tại các cửa hàng truyền thống tăng 3,8%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Salesforce ước tính doanh thu bán hàng trực tuyến tại Mỹ trong ngày 27/11 tăng 4%, lên 18,7 tỷ USD. Trên phạm vi toàn cầu, doanh thu trực tuyến tăng 5,2%, đạt 83 tỷ USD.

Mưa lớn trút xuống khu vực miền Đông nước Mỹ, trong đó có New York, từ ngày 26/11, khiến cuộc diễu hành Macy’s nhân dịp Lễ Tạ ơn phải lùi sang ngày 28/11. Tuy nhiên, sức mua của người dân vẫn rất mạnh. Ngay từ sáng 27/11, nhiều cửa hàng ở khu Manhattan đã chứng kiến cảnh người dân xếp hàng dài chờ mua sắm. Sau nhiều tuần triển khai các chương trình giảm giá sớm, các nhà bán lẻ tập trung tung ra những mức ưu đãi sâu hơn trong ngày Black Friday để thu hút khách hàng.

Mùa mua sắm cuối năm nay ghi nhận hai xu hướng nổi bật là ưu tiên tiêu dùng thiết thực và gia tăng ứng dụng AI. Việc sử dụng các công cụ phân tích như chatbot hay trình duyệt tích hợp AI để so sánh giá cũng gia tăng đáng kể. Theo Adobe, tỷ lệ mua hàng thành công trong nhóm người truy cập các trang bán lẻ thông qua công cụ AI tăng 68% so với năm ngoái.

Không khí mua sắm sôi động dự kiến còn kéo dài đến Cyber Monday, ngày hội giảm giá trực tuyến đầu tiên sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Adobe dự báo doanh thu bán hàng trực tuyến trong hai ngày 28 và 29/11 lần lượt đạt 6,1 tỷ USD và 6,4 tỷ USD. Riêng ngày Cyber Monday 30/11, doanh thu có thể lên tới 15,1 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm ngoái và thiết lập kỷ lục mới.

Tổng doanh thu mua sắm trực tuyến trong giai đoạn từ ngày 26 đến 30/11 được dự báo đạt 47,5 tỷ USD, tăng 7,4%. Trong đó, hình thức mua trước, trả sau (BNPL) trong ngày 30/11 cũng được dự đoán tăng 5,3%, lên 1,09 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), khoảng một nửa mức tăng trưởng doanh số bán lẻ dự kiến 4,1% trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12 thực chất đến từ yếu tố lạm phát. Điều này cho thấy áp lực giá cả vẫn đang ảnh hưởng đáng kể đến sức mua thực tế của người tiêu dùng Mỹ.