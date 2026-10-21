Doanh thu môi giới giảm một nửa, Vietcap báo lãi đi xuống trong quý 3

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của Vietcap giảm hơn 17% YoY. Ảnh: Mekong ASEAN

CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, với doanh thu hoạt động của Vietcap đạt gần 1.305 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu diễn biến trái chiều khi lãi từ cho vay, doanh thu tư vấn tài chính và lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng, trong khi doanh thu môi giới và lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm

Cụ thể, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tại doanh nghiệp đạt hơn 472 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ. Doanh thu tư vấn tài chính đạt hơn 128 tỷ đồng, gấp hơn 21 lần cùng kỳ năm trước. Lãi từ tài sản AFS cũng tăng lên gần 200 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán tại Vietcap giảm 50% YoY, còn gần 187 tỷ đồng. Lãi từ tài sản FVTPL đạt hơn 294 tỷ đồng, giảm 56% YoY.

Chi phí hoạt động của doanh nghiệp trong quý được thu hẹp 41% so với cùng kỳ, xuống gần 403 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ tài sản FVTPL giảm 65% YoY, còn hơn 144 tỷ đồng và chi phí môi giới chứng khoán giảm 27% YoY, xuống gần 173 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tại VCI tăng lên gần 452 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay đạt hơn 385 tỷ đồng, tăng 101% YoY. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 tại Vietcap đạt gần 427 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với cùng kỳ năm trước (YoY).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vietcap ghi nhận gần 3.887 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.101 tỷ đồng, gần như đi ngang và lợi nhuận sau thuế đạt gần 959 tỷ đồng, tăng khoảng 7% YoY.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm ở mức 2.300 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành gần 48% mục tiêu sau 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vietcap đạt hơn 40.401 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cuối quý 2 và khoảng 12% so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ở mức gần 3.832 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cuối quý 2 nhưng vẫn tăng 6% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán đạt gần 17.308 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cuối quý 2 và 7% so với đầu năm.

Ở danh mục FVTPL, giá trị ghi sổ đạt hơn 4.237 tỷ đồng, tăng khoảng 72% so với cuối quý 2 và 89% so với đầu năm. Khoản lỗ tạm tính của danh mục này ở mức khoảng 7 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu Chính phủ có giá trị thị trường gần 2.130 tỷ đồng, không ghi nhận chênh lệch đáng kể so với giá mua. Cổ phiếu chờ hoán đổi ETF có giá trị thị trường hơn 339 tỷ đồng, tương ứng khoản lỗ tạm tính khoảng 8,3 tỷ đồng.

Với danh mục AFS, giá trị thị trường đạt hơn 13.618 tỷ đồng, cao hơn giá gốc hơn 1.044 tỷ đồng, tương ứng khoản lãi tạm tính ròng của danh mục.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu IDP có giá trị thị trường hơn 2.109 tỷ đồng, với khoản lãi tạm tính gần 1.668 tỷ đồng. Cổ phiếu TDM được định giá gần 1.000 tỷ đồng, lãi tạm tính gần 284 tỷ đồng và mã MCH có giá trị hơn 1.072 tỷ đồng, lãi tạm tính hơn 131 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản đầu tư vào cổ phiếu KDH có giá trị thị trường gần 528 tỷ đồng, thấp hơn giá gốc gần 402 tỷ đồng. Cổ phiếu FPT có giá trị gần 415 tỷ đồng, tạm lỗ hơn 216 tỷ đồng và cổ phiếu MWG có giá trị gần 828 tỷ đồng, tạm lỗ gần 74 tỷ đồng.

Bên cạnh cổ phiếu niêm yết, Vietcap còn nắm giữ danh mục cổ phiếu chưa niêm yết với giá trị thị trường hơn 1.613 tỷ đồng, lãi tạm tính gần 188 tỷ đồng. Danh mục trái phiếu AFS có giá trị hơn 2.011 tỷ đồng, ghi nhận khoản lãi tạm tính khoảng 44 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay ngắn hạn tại doanh nghiệp này thời điểm cuối tháng 9 đạt hơn 22.709 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với đầu năm và chiếm gần 97% tổng nợ phải trả.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu VCI tăng 650 đồng, tương ứng 3,41% so với phiên trước, lên 19.700 đồng/cp. Thanh khoản cũng cải thiện, với hơn 11,24 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 33,9% so với mức 8,4 triệu cổ phiếu phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 219,31 tỷ đồng, tăng 38,2%.