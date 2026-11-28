Theo báo cáo của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dư nợ cho vay ký quỹ (margin) toàn ngành vào cuối quý III/2026 đạt khoảng 402.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ nhích 0,9% so với quý II.

Tương tự, lợi nhuận từ hoạt động margin trong quý III đạt khoảng 9.500 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ nhưng chỉ tăng 1,9% so với quý trước.

Nguồn: Báo cáo ngành chứng khoán quý III/2026 của VDSC

VDSC cho rằng mặt bằng lãi suất tăng cao đã khiến nhu cầu vay vốn để giao dịch chứng khoán suy giảm, qua đó làm chậm tốc độ mở rộng hoạt động cho vay.

Dù đà tăng trưởng có dấu hiệu chững lại, cho vay margin vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận của ngành chứng khoán.

Theo TCBS Research, trong quý III/2026, thu nhập lãi từ hoạt động cho vay toàn ngành đạt 12.843 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Khoản thu này chiếm 36,4% tổng doanh thu hoạt động nhưng đóng góp tới 52% tổng lợi nhuận gộp, tăng đáng kể so với tỷ trọng 44,2% trong quý II.

Qua đó, hoạt động cho vay tiếp tục là mảng đóng góp lợi nhuận gộp lớn nhất của các công ty chứng khoán.

Doanh thu cho vay tăng, lợi nhuận vẫn giảm

Diễn biến tại nhiều công ty chứng khoán cho thấy, dù dư nợ margin ở mức cao và doanh thu từ hoạt động này tăng trưởng hai chữ số, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn chịu áp lực suy giảm.

Tại Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), dư nợ margin tính đến ngày 30/9 đạt 12.435 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong quý III, doanh thu cho vay margin của SHS đạt 341 tỷ đồng, tăng 33%. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 251 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Một trong những áp lực lớn đối với SHS đến từ chi phí vốn. Chi phí lãi vay trong quý lên tới 349 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ và tương đương 55% lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh.

Theo TCBS Research, tốc độ mở rộng hoạt động cho vay margin bằng nguồn vốn vay ngắn hạn của SHS vượt xa tốc độ tăng vốn chủ sở hữu, khiến chênh lệch giữa lợi suất cho vay và chi phí huy động bị thu hẹp trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tăng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Chứng khoán TP.HCM (HSC). Trong quý III, doanh thu cho vay margin của công ty đạt 758 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của HSC chỉ đạt 371 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hiện tượng này không chỉ xuất hiện tại SHS hay HSC mà còn ghi nhận ở một số công ty chứng khoán quy mô lớn khác.

Nguồn: BCTC quý III/2026 của các công ty chứng khoán

Tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ trong quý III/2026 đạt 1.099 tỷ đồng, tăng gần 94% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 843 tỷ đồng, giảm 64%.

Theo TCBS Research, chi phí lãi vay của VPBanks tăng 64%, lên 864 tỷ đồng, tiếp tục tạo sức ép lên lợi nhuận.

Đơn vị phân tích cho rằng, dù nền tảng vốn lớn tạo dư địa để VPBankS tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay margin, khả năng chuyển hóa tăng trưởng dư nợ thành lợi nhuận vẫn chịu áp lực từ biến động giá chứng khoán và chi phí huy động vốn.

Tại Chứng khoán VPS, thu nhập từ cho vay ký quỹ trong quý III đạt 948 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và chiếm gần 46% doanh thu hoạt động. Song, lợi nhuận trước thuế vẫn giảm gần 20%, còn 1.119 tỷ đồng.

Vietcap cũng ghi nhận doanh thu margin đạt 472 tỷ đồng trong quý III, tăng 51% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khoảng 427 tỷ đồng, giảm 18%.

Một trường hợp khác là Chứng khoán ACBS. Trong quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 212 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong quý đạt 602 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng và chi phí đi vay tăng gần gấp đôi cùng kỳ tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Những trường hợp trên cho thấy, tăng trưởng dư nợ margin có thể giúp gia tăng nguồn thu lãi nhưng chưa chắc mang lại sự cải thiện tương ứng về lợi nhuận.

Hiệu quả cuối cùng còn phụ thuộc vào chi phí huy động vốn, mức trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản cho vay và khả năng sinh lời từ các mảng tự doanh, môi giới.

Chi phí vốn tăng, biên lãi margin thu hẹp

Để mở rộng dư nợ margin, nhiều công ty chứng khoán phải bổ sung nguồn vốn thông qua vay ngân hàng, phát hành trái phiếu hoặc sử dụng vốn chủ sở hữu.

Trong trường hợp phụ thuộc nhiều vào vốn vay, chi phí lãi vay sẽ tăng theo quy mô huy động, làm giảm phần lợi nhuận thực tế thu được từ hoạt động cho vay.

FPTS đánh giá biên lãi thuần từ hoạt động cho vay margin của ngành chứng khoán trong quý III/2026 đạt khoảng 6,7%, giảm 4 điểm cơ bản so với quý trước. Nguyên nhân là chi phí vốn cho hoạt động margin tăng khoảng 14 điểm cơ bản, nhanh hơn mức tăng 9 điểm cơ bản của lãi suất cho vay.

Nguồn: Báo cáo ngành chứng khoán quý III/2026 của TCBS

Báo cáo của TCBS Research cũng cho thấy áp lực chi phí vốn có sự phân hóa đáng kể giữa các công ty chứng khoán.

Trong nhóm 10 doanh nghiệp lớn được khảo sát, chi phí vốn bình quân của HSC và ACBS lần lượt khoảng 8,4% và 8,3%, trong khi lợi suất cho vay tương ứng chỉ khoảng 10,4% và 11,1%.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay đang chiếm tỷ trọng cao trong lợi nhuận của một số công ty chứng khoán. Theo TCBS Research, trong quý 3/2026, chi phí lãi vay tương đương 72,1% lợi nhuận trước thuế và trước lãi vay của ACBS; 57,8% của HSC và 50,6% của VPBankS.

Điều này cho thấy doanh nghiệp chịu áp lực đáng kể từ chi phí vốn và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng mạnh khi lãi suất huy động tăng.