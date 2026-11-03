Doanh thu mảng cốt lõi sụt giảm, Vạn Phát Hưng tiếp tục lỗ trong quý III/2026

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Vạn Phát Hưng ghi nhận doanh thu thuần đạt 10,47 tỷ đồng, giảm 72,87% so với mức 38,58 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu quý III, khoản thu từ chuyển nhượng một số thửa đất tại TP. Hồ Chí Minh đạt gần 5,91 tỷ đồng. Doanh thu từ thành phẩm phân bón và bùn vi sinh đạt 2,14 tỷ đồng; dịch vụ và các khoản khác đạt 1,05 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 1,36 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu từ hợp đồng xây dựng trong quý III/2026 chỉ đạt 1,36 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 35,2 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư Nhơn Đức của Vạn Phát Hưng nhìn từ trên cao. Ảnh: Việt Dũng.

Dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận gộp của Vạn Phát Hưng trong quý III vẫn đạt gần 490 triệu đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là giá vốn hàng bán giảm xuống còn 9,98 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức 38,2 tỷ đồng của quý III/2025.

Tuy nhiên, phần lợi nhuận gộp này không đủ bù đắp các khoản chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính đạt 7,92 tỷ đồng, tăng 49,77% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi cho vay vốn 7,52 tỷ đồng và lãi trái phiếu gần 395 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 77,46% so với cùng kỳ, lên 13,07 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, toàn bộ khoản chi phí tài chính trong quý III là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp là 8,34 tỷ đồng, giảm 9,87% so với cùng kỳ.

Sau khi tính toán các khoản thu nhập và chi phí, Vạn Phát Hưng ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 13,39 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất âm 13,71 tỷ đồng, tăng mức lỗ thêm 3,54 tỷ đồng so với khoản lỗ 10,17 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong văn bản giải trình số 77/2026/CV-VPH ngày 29/10/2026 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Vạn Phát Hưng cho biết, doanh thu giảm chủ yếu do trong quý III/2026, doanh nghiệp chưa đến thời điểm bàn giao các dự án lớn.

Theo doanh nghiệp, hoạt động ghi nhận doanh thu bất động sản phụ thuộc vào thời điểm nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản gặp khó khăn về thanh khoản.

Về chi phí, doanh nghiệp cho biết, các khoản dư nợ tín dụng phục vụ phát triển quỹ đất và thi công hạ tầng khi chưa đủ điều kiện bàn giao hoặc nghiệm thu để ghi nhận doanh thu, thì chi phí lãi vay không đủ điều kiện vốn hóa, phải hạch toán trực tiếp vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của Vạn Phát Hưng đạt 61,36 tỷ đồng, giảm 24,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp còn 1,52 tỷ đồng, giảm 83,66%.

Trong khi đó, doanh thu tài chính lũy kế đạt 22,69 tỷ đồng, tăng 21,77%; chi phí tài chính tăng lên 34,49 tỷ đồng, cao hơn 70,78% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 24,11 tỷ đồng, giảm 18,69%.

Kết quả, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2026 âm 35,1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 35,12 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế này cao hơn 79% so với khoản lỗ (sau thuế) 19,61 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025./.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vạn Phát Hưng đạt 2.014,49 tỷ đồng, tăng khoảng 2,96% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm từ 1.319,27 tỷ đồng đầu năm xuống còn 596,31 tỷ đồng; tài sản dài hạn tăng từ 637,27 tỷ đồng lên 1.418,18 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản phải thu dài hạn đạt 772,16 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 167,03 tỷ đồng đầu năm.