Doanh thu Macstar vượt mục tiêu cả năm trong 9 tháng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Macstar (HNX: MAC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026. Báo cáo tài chính của MAC của cho thấy doanh nghiệp đã vượt mục tiêu doanh thu nhờ mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận những dịch chuyển về cơ cấu tài sản, dòng tiền và mở rộng quy mô đầu tư.

CTCP Tập đoàn Macstar là doanh nghiệp logistics và dịch vụ hàng hải uy tín tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1984 với tiền thân là Maserco. Công ty hoạt động rộng khắp các trung tâm kinh tế lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Campuchia. Macstar tập trung vào 3 mảng kinh doanh cốt lõi gồm vận tải thủy nội địa, khai thác hạ tầng Depot/Logistics, dịch vụ kỹ thuật hàng hải.

Về kết quả kinh doanh quý này, Macstar chứng kiến doanh thu thuần tăng trưởng gần 76% so với cùng kỳ, đạt hơn 126,68 tỷ đồng trong quý III/2026. Do giá vốn hàng bán tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp quý này đạt hơn 28,14 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với mức hơn 5,59 tỷ đồng quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 359,8 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt hơn 65,07 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả rõ rệt từ các hoạt động dịch vụ khai thác và vận tải của tập đoàn. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý đạt 19,7 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, Macstar Group đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng và lợi nhuận 55 tỷ đồng. So sánh với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu doanh thu nhưng mục tiêu lợi nhuận mới đạt được gần 30%.

Xét về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng ghi nhận 169,47 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm hơn 307,17 tỷ đồng của cùng kỳ 2025. Nguyên nhân đến từ việc lợi nhuận trước thuế tăng từ 63,86 tỷ đồng lên hơn 82,84 tỷ đồng, cộng với việc doanh nghiệp đã giảm tiền vào chứng khoán kinh doanh trong khi cùng kỳ 2025 chi ra hơn 352,5 tỷ đồng vào đây.

Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của tập đoàn ghi nhận hơn 1.150,96 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm nhưng cơ cấu tài sản đã có sự thay đổi. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 458,98 tỷ đồng xuống chỉ còn 73,61 tỷ đồng do tập đoàn chuyển dòng tiền sang đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn (hơn 442,84 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn)

Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào công ty liên kết là Công ty Cổ phần Vận tải biển An Biên mang lại khoản lãi sau ngày đầu tư lên tới hơn 29,77 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khoản đầu tư liên kết này lên hơn 150,37 tỷ đồng.

Trong Quý III/2026, tập đoàn đã thực hiện tái cấu trúc và mở rộng hệ sinh thái logistics - cảng biển. Công ty con là Công ty Cổ phần Vận tải container ven biển MacStar đã tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, qua đó tỉ lệ sở hữu của công ty mẹ giảm từ 67,41% xuống 50,56%.

Đồng thời, tập đoàn thành lập thêm hai đơn vị mới là CTCP Cảng quốc tế Macstar Thanh Hóa và CTCP Cảng và Trung tâm Logistic Macstar Bắc Hải Phòng. Các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng lên mức 25,73 tỷ đồng, tập trung dồn vốn cho dự án nhà ở xã hội 8A Vạn Mỹ và mua sắm tài sản cố định dài hạn.

Macstar thành lập thêm CTCP Cảng quốc tế Macstar Thanh Hóa và CTCP Cảng và Trung tâm Logistic Macstar Bắc Hải Phòng (Ảnh: MAC).

Bên cạnh đó, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 249,16 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 190,65 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý III/2026. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ hơn 109,79 tỷ đồng xuống còn khoảng 41,08 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn tăng lên mức 54,01 tỷ đồng, phục vụ cho các dự án đầu tư dài hạn.

Nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc, vốn chủ sở hữu tiếp tục được củng cố lên mức hơn 960,31 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu MAC ghi nhận tăng trần 9,82% đạt 12.300 đồng/cổ phiếu.