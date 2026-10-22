Doanh thu 'khủng' từ những concert: Mở đường cho hệ sinh thái du lịch âm nhạc

Concert “Tinh Hà Say Hi” thu hút đông khán giả trong các đêm diễn. Ảnh: DVA

Khi concert “hốt bạc”

Thị trường biểu diễn tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động với sự xuất hiện liên tiếp của các concert quy mô lớn, quy tụ đông nghệ sĩ và thu hút hàng chục nghìn khán giả. Không chỉ tạo sức nóng trên các nền tảng truyền thông, những chương trình này còn mở ra nguồn thu từ nhiều hoạt động thương mại, góp phần khẳng định tiềm năng phát triển của công nghiệp giải trí.

Hai đêm diễn Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ngày 17 và 18-10 tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 100.000 khán giả, với toàn bộ vé được bán hết. Giá vé được công bố từ 1 triệu đến 10 triệu đồng, tùy hạng vé và quyền lợi đi kèm.

Cùng thời điểm, concert “Tinh Hà Say Hi” ghi nhận sức hút lớn khi vé đêm đầu tiên bán hết sau 45 phút mở bán. Đáng chú ý, hạng vé President Lounge có giá 50 triệu đồng cũng được bán ra, cho thấy thị trường có khả năng đáp ứng những sản phẩm trải nghiệm âm nhạc ở phân khúc cao cấp. Đơn vị tổ chức thông tin, ngày 14-11, đêm diễn thứ ba của chương trình tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, cũng đã được thông báo bán hết vé. Hiện nay, Ban tổ chức cũng đã xác nhận đêm thứ tư vào ngày 15-11 tại Hà Nội.

Sức hút của các chương trình biểu diễn đang tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh, vượt ra ngoài phạm vi bán vé. Trường hợp DatVietVAC, đơn vị tổ chức các chương trình như “Anh trai say hi”, “Tinh Hà Say Hi” và “Ca sĩ mặt nạ”... là một ví dụ đáng chú ý về cách khai thác giá trị thương mại từ nội dung giải trí.

Chương trình "Ca sĩ mặt nạ". Ảnh: DVA

Theo báo cáo thường niên mới nhất của DatVietVAC, mảng Live Experiences, bao gồm tổ chức và bán vé sự kiện giải trí, ghi nhận doanh thu 151 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 23 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 15,3%. Kết quả này bao gồm hoạt động từ hai concert “Anh trai say hi” và concert “Vũ trụ say hi” tại Gia Lai. Riêng concert tại Gia Lai trong tháng 3-2026 đóng góp 54 tỷ đồng trong tổng doanh thu sự kiện bán niên của doanh nghiệp. Các hợp đồng với đối tác gắn với “Tinh Hà Say Hi” có mức phí cam kết hàng chục tỷ đồng. Thỏa thuận phân phối âm nhạc cho “Tinh Hà Say Hi” và mùa 3 của “Ca sĩ mặt nạ” có mức phí cam kết hơn 1 triệu USD.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp khai thác nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng người hâm mộ thông qua các sản phẩm mang nhận diện chương trình, được phân phối tại concert và trên nền tảng VieSHOP. Đây là hướng đi quan trọng trong thương mại hóa tài sản trí tuệ (IP) của chương trình giải trí. DatVietVAC cho biết thêm, dự kiến đơn vị tổ chức ít nhất 6 đại nhạc hội trong nửa cuối năm 2026.

Những con số trên cho thấy sức hấp dẫn của thị trường biểu diễn, đồng thời phản ánh yêu cầu chuyển hóa lượng khán giả thành hiệu quả kinh doanh thực chất.

Phát triển hệ sinh thái du lịch từ concert

Theo các chuyên gia, số lượng đêm diễn hay tốc độ bán vé chưa phải thước đo duy nhất của hiệu quả kinh doanh. Khả năng thu hút tài trợ, doanh thu từ bản quyền và mức độ khai thác thương mại sau sự kiện mới quyết định tính bền vững của mô hình. Cùng với đó, việc phát triển sản phẩm sáng tạo và tạo việc làm cho đội ngũ nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhà thiết kế, nhân sự truyền thông cũng là những giá trị cần được tính đến khi đánh giá đóng góp của ngành concert đối với công nghiệp văn hóa.

Nếu doanh thu từ vé, tài trợ và bản quyền cho thấy hiệu quả trực tiếp của concert, thì dòng tiền phát sinh từ du lịch mới phản ánh đầy đủ hơn sức lan tỏa của một sự kiện âm nhạc đối với nền kinh tế địa phương.

Hai đêm concert của nhóm nhạc BIGBANG dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25-10-2026 đang cho thấy tiềm năng này. Theo dữ liệu Trip.com được tài liệu cung cấp dẫn lại, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn 23 đến 26-10 tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025. Các khách sạn gần khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình được ghi nhận đã kín phòng từ cuối tháng 7.

Hai đêm concert của nhóm nhạc BIGBANG dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24 và 25-10-2026 đang tạo ra sức hút cho nhiều dịch vụ du lịch. Ảnh: M.H

Hiệu ứng tương tự từng được ghi nhận tại Hà Nội khi nhóm nhạc BLACKPINK tổ chức hai đêm diễn trong khuôn khổ “Born Pink World Tour” vào năm 2023. Theo số liệu, Hà Nội đón hơn 170.000 lượt khách trong thời gian diễn ra hai đêm concert, trong đó có hơn 30.000 khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch được ước tính khoảng 630 tỷ đồng; khoảng 65% khách quốc tế có lưu trú tại Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, các chương trình ca nhạc, giải trí, concert đang tạo nên sức bật mới cho công nghiệp văn hóa. Sức hút của các concert không chỉ tạo doanh thu bán vé mà còn hình thành một xu hướng tiêu dùng đáng chú ý. Khán giả không đơn thuần đến xem biểu diễn mà có thể kết hợp sự kiện với một chuyến đi kéo dài hai, ba ngày hoặc lâu hơn. Khi đó, lợi ích kinh tế lan sang hàng không, khách sạn, nhà hàng, vận tải, mua sắm, vui chơi giải trí và các điểm tham quan văn hóa.

“Nếu được kết nối với những sản phẩm du lịch hấp dẫn, concert có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình trải nghiệm phong phú”, ông Nguyễn Tiến Đạt nêu.

Tour diễn của nhóm nhạc BLACKPINK vào năm 2023 cũng mang đến nhiều giá trị về kinh tế dịch vụ tại Hà Nội. Ảnh: M.H

Cùng quan điểm này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, Hà Nội với lợi thế nằm ở hệ thống di sản, bảo tàng, phố cổ, làng nghề, ẩm thực và các không gian sáng tạo, có thể đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái du lịch âm nhạc. Khán giả đến xem một đêm nhạc có thể kết hợp tham quan di tích, trải nghiệm ẩm thực đêm, khám phá các không gian nghệ thuật, mua sắm. Với khách quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng gói dịch vụ kết hợp lịch trình tham quan, đồng thời kết nối Hà Nội với các điểm đến lân cận như Ninh Bình, Hạ Long, Hải Phòng, Sa Pa…

Hà Nội đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung phát triển công nghiệp văn hóa. Theo các chuyên gia, để các concert mang lại giá trị hiệu quả lớn cho công nghiệp văn hóa Thủ đô, cần chuyển từ tư duy tổ chức một đêm diễn sang phát triển một hệ sinh thái du lịch. Trong đó, ngành Du lịch cần tham gia ngay từ khi công bố lịch diễn, phối hợp với các đơn vị quản lý điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hàng không, vận tải và nhà tổ chức để xây dựng các gói trải nghiệm đa dạng. Việc kết nối concert với tham quan di sản, khám phá ẩm thực, mua sắm, trải nghiệm làng nghề và các hoạt động văn hóa, giải trí sẽ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách, từ đó tăng sức hấp dẫn mới cho Thủ đô.