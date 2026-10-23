Doanh thu khởi sắc, lợi nhuận Dược phẩm Trung ương CPC1 vẫn hụt đà

Sau giai đoạn tăng trưởng tích cực trong quý II/2026, CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (UPCOM: DP1) ghi nhận diễn biến kinh doanh kém khả quan hơn trong quý III khi lợi nhuận lại quay đầu giảm. Sự trái chiều này phản ánh những biến động trong cơ cấu thu nhập và áp lực chi phí mà doanh nghiệp phải đối mặt trong kỳ.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2026 doanh thu thuần của CPC1 đạt 679 tỷ đồng, tăng 32% so với mức 513 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Giá vốn hàng bán tăng 30% lên 588 tỷ đồng. Nhờ tốc độ tăng giá vốn thấp hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng, tăng 45%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng lên 8,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng 15%, lên 37,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 6,8 tỷ đồng xuống 5,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CPC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.925 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: DP1).

Nhờ doanh thu và lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 52,6 tỷ đồng, tăng 124% so với mức 23,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, khoản lợi nhuận khác ghi nhận sự đảo chiều đáng kể. Trong quý III/2025, doanh nghiệp lãi khác 34,7 tỷ đồng, nhưng sang quý III/2026 chuyển sang lỗ 2,7 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 40 tỷ đồng, giảm 11%, tương ứng mức giảm 5,3 tỷ đồng.

Theo giải trình của CPC1, lợi nhuận khác giảm mạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế đi xuống. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cũng tạo thêm áp lực lên kết quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CPC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.925 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 134 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau 9 tháng, dù kết quả quý III chịu áp lực từ sự sụt giảm của khoản lợi nhuận khác.

Năm 2026 CPC1 đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 2.364 tỷ đồng, và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt gần 154 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, CPC1 đã hoàn thành 81% mục tiêu doanh thu và 87% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CPC1 đạt 1.811 tỷ đồng, giảm 5,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.660 tỷ đồng, chiếm phần lớn cơ cấu tài sản.

Hàng tồn kho là khoản mục lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn, ghi nhận 787 tỷ đồng, giảm 23,7% so với mức 1.032 tỷ đồng đầu năm. Giá trị này tương đương khoảng 43,5% tổng tài sản của doanh nghiệp. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ở mức 408 triệu đồng, thấp hơn mức 10,3 tỷ đồng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 604 tỷ đồng lên 724 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,9%. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 698 tỷ đồng, tăng 18,5% so với đầu năm; trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 9,8 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn khác tăng lên 20,7 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 9 đạt 62 tỷ đồng, tăng 20,8% so với đầu năm. Trong đó, tiền tăng từ 5,3 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền giảm từ 46 tỷ đồng xuống 20 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 39 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng, toàn bộ là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở nhóm tài sản dài hạn, giá trị tài sản đạt 151 tỷ đồng, giảm 7,3% so với đầu năm. Tài sản cố định ghi nhận 91 tỷ đồng, trong khi đầu tư tài chính dài hạn giảm từ 43 tỷ đồng xuống 31 tỷ đồng. Chi phí chờ phân bổ dài hạn đạt 27 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại cuối T9/2026 tổng nợ phải trả của CPC1 đạt 1.192 tỷ đồng, giảm 10,9% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn chiếm gần như toàn bộ tổng nợ, với giá trị 1.190 tỷ đồng.

Trong đó phải trả người bán ngắn hạn đạt 650 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Đáng chú ý, vay ngắn hạn giảm từ 610 tỷ đồng xuống 398 tỷ đồng, tương ứng giảm 34%. Nợ dài hạn ở mức 1,6 tỷ đồng, tăng so với 613 triệu đồng đầu năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 619 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm. Trong đó, vốn cổ phần giữ nguyên ở mức 209 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 368 tỷ đồng lên 407 tỷ đồng.