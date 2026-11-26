Một con tàu di chuyển qua kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Rabie, kể từ đầu tháng 11, có 1.194 lượt tàu qua kênh đào, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng trọng tải tịnh tăng 92,2%, đạt 72 triệu tấn.

Kết quả này nối tiếp đà phục hồi trong tháng 10, khi doanh thu kênh đào tăng 94%, đạt 724 triệu USD, với 1.490 lượt tàu qua lại, mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng vận tải biển tại Biển Đỏ bùng phát.

Hãng vận tải Ocean Network Express đã nối lại các chuyến tàu qua kênh đào từ ngày 15-11, trong khi hãng Evergreen của Đài Loan (Trung Quốc) cũng quay trở lại tuyến đường này từ ngày 8-11, sau gần 3 năm gián đoạn.

Trước đó, nhiều hãng vận tải biển lớn phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đỏ, khiến chi phí vận tải tăng cao và nguồn thu của Ai Cập sụt giảm.

Theo SCA, trong năm tài chính 2025-2026, doanh thu của kênh đào Suez tăng 23%, đạt 4,67 tỷ USD, phản ánh sự phục hồi của tuyến hàng hải chiến lược này.