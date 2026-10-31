Doanh thu hợp nhất hơn 114.000 tỷ đồng, Vietnam Airlines duy trì tăng trưởng hai con số. Ảnh: VNA

Theo Vietnam Airlines, trong 9 tháng qua, hãng thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, với tổng thời gian khai thác khoảng 300.000 giờ bay; vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.

Riêng quý III-2026, tổng doanh thu hợp nhất của hãng đạt 39.168 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 319 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 9 tháng, doanh thu của Vietnam Airlines đã thực hiện khoảng 82% mục tiêu cả năm 2026 là 138.899 tỷ đồng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, biến động giá nhiên liệu trong quý III làm gia tăng áp lực chi phí. Tuy nhiên, nhờ sản lượng vận chuyển tăng trưởng tích cực, cùng nguồn lực sẵn có và các kịch bản ứng phó linh hoạt, hãng vẫn bảo đảm nhịp khai thác ổn định, hỗ trợ kết quả kinh doanh và tạo cơ sở triển khai kế hoạch trong quý IV.

Trong năm nay, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay Hà Nội - Amsterdam (Hà Lan), thành phố Hồ Chí Minh - Phuket (Thái Lan) và thành phố Hồ Chí Minh - Colombo (Sri Lanka). Trong quý IV, hãng dự kiến khai trương thêm các đường bay Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ), Hà Nội - Hàng Châu (Trung Quốc) và Đà Nẵng - Singapore.

Trong giai đoạn 2026-2030, Vietnam Airlines xác định tập trung phát triển đội tàu bay, đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị. Hãng cũng triển khai lộ trình phát triển bền vững, chú trọng giảm phát thải carbon, tối ưu hóa nhiên liệu và nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), hướng tới mục tiêu trở thành hãng hàng không đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế vào năm 2030.