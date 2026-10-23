Doanh thu giảm, Thực phẩm Sao Ta vẫn lãi lớn quý III nhờ 'vụ tôm vàng'

Lãi lớn quý III nhờ 'vụ tôm vàng' thứ 2 trong năm

Công ty CP Thực phẩm Sao Ta vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với doanh thu thuần trong quý đạt hơn 2.533 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ. Dẫu vậy, tốc độ giảm của giá vốn hàng bán diễn ra nhanh hơn, giảm tới 17,7%, chỉ còn 2.110,7 tỷ đồng, tạo lực đẩy giúp lợi nhuận gộp bật tăng 67,6%, đạt gần 423 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu trong quý sụt 10,8% xuống 38,6 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên hơn 53 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 18,8% lên hơn 34 tỷ đồng.

Áp lực chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng lần lượt 22,3%, lên hơn 183 tỷ đồng và 16,8%, lên 26,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III của Thực phẩm Sao Ta đạt 199,5 tỷ đồng, tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 188,5 tỷ đồng, tăng tới 94%.

Lợi nhuận của Thực phẩm Sao Ta tăng trưởng mạnh nhờ vụ nuôi tôm thứ hai trong năm 2026. Ảnh: Sao Ta.

Theo giải trình từ doanh nghiệp, động lực tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi trong quý đến từ hiệu quả quyết toán thu hoạch tôm thuộc vụ nuôi thứ hai năm 2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sao Ta ghi nhận hơn 5.599 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 15,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt giá vốn, lợi nhuận sau thuế lũy kế vẫn cán mốc hơn 452 tỷ đồng, tăng hơn 80%; lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 399 tỷ đồng, tăng hơn 92% so với cùng kỳ.

Đòn bẩy ngắn hạn gia tăng mạnh

Tính đến ngày 30/9/2026, quy mô tổng tài sản của Thực phẩm Sao Ta đạt hơn 6.317 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phối với con số 85,7%, đạt hơn 5.411 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản của Sao Ta cũng ghi nhận sự chuyển dịch đáng kể ở danh mục thanh khoản. Theo đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn với toàn bộ là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đã tăng vọt hơn 92%, đạt gần 2.053 tỷ đồng. Ngược lại, khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 22%, về 904 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 45,8% lên hơn 1.252 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh hơn 63% lên gần 894 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phải thu khách hàng với con số hơn 864 tỷ đồng, tăng gần 62%.

Nhưng, điểm khá đặc thù trong bảng cân đối của doanh nghiệp thủy sản này là giá trị tài sản sinh học ngắn hạn (súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần) tăng gấp 7,6 lần, từ hơn 26 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 198 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Thực phẩm Sao Ta tăng 55,5% lên hơn 3.452 tỷ đồng, chiếm 54,6% tổng cơ cấu vốn. Đáng chú ý, nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp tập trung hoàn toàn ở kỳ hạn ngắn với hơn 3.441 tỷ đồng, tăng gần 56%.

Khoản mục chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu nợ là vay ngắn hạn, tăng vọt gần 55% lên sát ngưỡng 2.362 tỷ đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 834 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp duy trì khoản dư nợ dài hạn chỉ vỏn vẹn hơn 11 tỷ đồng, gồm các khoản dự phòng và phải trả khác.