Doanh thu giảm hơn 31%, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn báo lãi gần 10 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty CPThép tấm lá Thống Nhất (mã Ck: TNS) ghi nhận sự chênh lệch đáng kể giữa doanh thu và lợi nhuận. Trong khi doanh thu thuần giảm hơn 31% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tăng khoảng 10 lần, đạt gần 9,95 tỷ đồng.

Với kết quả này, riêng quý III đóng góp gần 75% tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 của Thép tấm lá Thống Nhất. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 794,3 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 32,9 tỷ đồng, tăng 7,3%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 13,3 tỷ đồng, tăng 3,6%.

Kết quả kinh doanh quý III/2026 của Công ty CPThép tấm lá Thống Nhất.

Xét riêng quý III, doanh thu thuần của Thép tấm lá Thống Nhất đạt gần 125 tỷ đồng, thấp hơn 31,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm gần 40%, xuống còn 106,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận gộp tăng từ 4,9 tỷ đồng lên 18,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng gần 280%. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,8%, cao hơn đáng kể so với mức 2,7% của cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự thay đổi về biên lợi nhuận, cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động giữa các hoạt động kinh doanh. Nguồn thu từ bán hàng hóa và thành phẩm giảm gần 57%, còn 69,9 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ gia công đạt 35,6 tỷ đồng, tăng khoảng 114% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán phế liệu cũng tăng từ mức khoảng 3,4 tỷ đồng lên 18,7 tỷ đồng, tương đương gấp 5,5 lần.

Liên quan đến biến động lợi nhuận, trong văn bản giải trình, Thép tấm lá Thống Nhất cho biết đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tập trung vào những nhóm có biên lợi nhuận cao hơn. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt tăng 95% và 96% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, những thay đổi này góp phần cải thiện hiệu quả khai thác năng lực sản xuất trong kỳ.Dù vậy, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng. Cụ thể, chi phí bán hàng trong quý III đạt 1,3 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gần gấp đôi, lên 4,4 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí nhân công là một trong những khoản ghi nhận mức tăng lớn. Tại bộ phận bán hàng, chi phí nhân công tăng 177%, từ 458 triệu đồng lên 1,27 tỷ đồng. Đối với bộ phận quản lý doanh nghiệp, khoản chi này đạt 2,46 tỷ đồng, tăng 135%. Ngoài ra, chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động quản lý tăng 179%, lên 841 triệu đồng.

Sau khi hạch toán các khoản doanh thu và chi phí, Thép tấm lá Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt hơn 12 tỷ đồng, tăng 824% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 9,95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp chỉ báo lãi 985 triệu đồng.

Không chỉ ghi nhận biến động về kết quả kinh doanh, quy mô tài sản và nguồn vốn của Thép tấm lá Thống Nhất cũng có sự thay đổi sau 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 344,2 tỷ đồng, giảm 16,7% so với đầu năm.

Trong đó, hàng tồn kho giảm từ 170 tỷ đồng xuống 86,7 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 49%. Như vậy, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm hơn 83 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng đáng kể, từ 9,2 tỷ đồng lên 46,1 tỷ đồng, tương đương gấp 5 lần. Riêng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt gần 33,9 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ghi nhận 989 triệu đồng. Sau 9 tháng, khoản mục này tăng hơn 34 lần và chiếm gần 10% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đối với nguồn vốn, nợ phải trả tại thời điểm cuối tháng 9/2026 còn 238 tỷ đồng, giảm 25,7% so với mức 320,2 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính đạt 32,8 tỷ đồng, giảm khoảng 2 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng từ 92,9 tỷ đồng lên 106,2 tỷ đồng. Mặc dù ghi nhận lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm, Thép tấm lá Thống Nhất vẫn còn khoản lỗ lũy kế gần 94,6 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026, tương đương hơn 47% vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Ngoài ra, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp tại cuối tháng 9 đạt 8,7 tỷ đồng, gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNS hiện vẫn thuộc diện cảnh cáo do tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2022. Từ đầu tháng 10 đến nay, thị giá cổ phiếu này chủ yếu đi ngang quanh vùng 3.800 đồng/cổ phiếu.