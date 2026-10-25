Doanh thu giảm 8%, Imexpharm vẫn lãi 260 tỷ đồng sau 9 tháng

Sau quý II ghi nhận doanh thu thuần sụt giảm so với cùng kỳ, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận nhờ kiểm soát chi phí. Bức tranh kinh doanh trong quý III tiếp tục cho thấy xu hướng này khi lợi nhuận cải thiện góp phần giúp doanh nghiệp giữ đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 543 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm từ 346 tỷ đồng xuống 320 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 223 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.652 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm (Ảnh: IMP).

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp đôi, từ 5 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ 10 tỷ đồng xuống 7 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm từ gần 5 tỷ đồng còn 3 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng từ 81 tỷ đồng lên 84 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 39 tỷ đồng xuống 36 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính và chi phí quản lý giảm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 105 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Sau khi ghi nhận lợi nhuận khác khoảng 338 triệu đồng và trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành gần 21 tỷ đồng, Imexpharm báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 84 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với mức 76,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.652 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với mức 1.800 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 260 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với mức 242 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Như vậy, dù doanh thu và lợi nhuận gộp cùng giảm, Imexpharm vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận sau thuế nhờ doanh thu tài chính cải thiện và các khoản chi phí hoạt động được tiết giảm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Imexpharm đạt 2.959 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1.721 tỷ đồng, tăng từ 1.507 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất trong nhóm tài sản ngắn hạn, chiếm khoảng 40% tổng tài sản ngắn hạn với 687 tỷ đồng tính đến cuối quý III/2026.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 401 tỷ đồng lên 491 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 327 tỷ đồng lên 453 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 198 tỷ đồng đầu năm xuống 133 tỷ đồng vào cuối quý III. Tuy nhiên khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng từ 214 tỷ đồng lên 389 tỷ đồng. Vì vậy, bên cạnh lượng tiền mặt giảm, doanh nghiệp vẫn duy trì một khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đáng kể.

Tài sản dài hạn đạt 1.238 tỷ đồng, giảm so với mức 1.275 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tài sản cố định còn 732 tỷ đồng, giảm từ 781 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 37 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn đạt 97 tỷ đồng, tăng so với mức 67 tỷ đồng đầu năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2026, tổng nợ phải trả của Imexpharm đạt 534 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 372 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giữ nguyên ở mức 103 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 111 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn duy trì ở mức 100 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 2.425 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 567 tỷ đồng, so với mức 449 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của kỳ này đạt 260 tỷ đồng.

Dược phẩm Imexpharm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm tân dược, dụng cụ y tế, nguyên phụ liệu ngành. IMP được cấp visa Châu Âu cho sản phẩm thuốc Cephalexin 500mg và việc được cấp giấy chứng nhận WHO-GMP cho nhà máy sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm sản xuất tập trung các nhóm hạ sốt giảm đau, kháng sinh, vitamin, thực phẩm chức năng. Về mạng lưới thị trường, công ty hiện có 18 chi nhánh phụ trách bán hàng trên toàn quốc. Công ty còn hợp tác với các công ty dược phẩm khác để trở thành đại lý độc quyền phân phối.