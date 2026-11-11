Doanh thu dưới 1 tỷ đồng, hộ kinh doanh có được cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh không?

Hỏi:

Tôi là hướng dẫn viên yoga, cung cấp dịch vụ hướng dẫn yoga tại công ty A. Từ 09/2026, tôi đã đăng ký hộ kinh doanh, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty A, có bảng chấm công dịch vụ hàng ngày, thời hạn thanh toán phí dịch vụ 1 tháng/ lần, mỗi tháng từ 30 - 50 triệu, dự tính 360-600 triệu/ năm. Tôi chỉ ký hợp đồng dịch vụ tại duy nhất công ty A, dẫn đến thu nhập cả năm dưới 1 tỷ. Công ty A cần tôi cung cấp hoá đơn điện tử, có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh để có hoá đơn hợp pháp, chứng từ hợp lệ để làm hồ sơ thanh toán phí dịch vụ.

Tuy nhiên, khi tôi liên hệ một số bên cung cấp dịch vụ hoá đơn và đến cơ quan thuế để được hướng dẫn về thủ tục, thì cơ quan thuế hướng dẫn lập mẫu 02/TNDN theo Thông tư 20/2026/TT-BTC, không xuất hoá đơn điện tử được. Nhưng công ty A yêu cầu xuất hoá đơn vì hộ kinh doanh hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh để làm hồ sơ thanh toán. Vậy, tôi có thể nhờ cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh vào mỗi tháng không?

Trả lời:

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ về việc sử dụng hóa đơn điện tử:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP như sau:

b) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 01 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế;”

Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/06/2026 của Chính phủ về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử quy định:

“Điều 6. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.”