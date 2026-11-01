Doanh thu du lịch Huế vượt mục tiêu của năm 2026
Trong 10 tháng năm 2026, du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm.
Trong 10 tháng của năm nay, doanh thu từ du lịch của thành phố Huế đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời vượt mức mục tiêu cả năm là khoảng 15.000 tỷ đồng.
Thành phố đã đón 6,9 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt người. Địa phương phấn đấu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/doanh-thu-du-lich-hue-vuot-muc-tieu-cua-nam-2026-post1145556.vnp