Doanh thu doanh nghiệp nhà nước tăng gần 30% sau 9 tháng

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng tháng 10/2026, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước do Bộ làm cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, cơ bản bảo đảm tiến độ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả tổng hợp của 23 đơn vị cho thấy, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 88,9% kế hoạch năm, tăng 28,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 140,3% kế hoạch năm.

Trong 45 chỉ tiêu sản lượng sản phẩm, dịch vụ chủ yếu được báo cáo, có 36 chỉ tiêu đạt từ 70% đến 90% kế hoạch năm, 3 chỉ tiêu đạt trên 90%. Trong đó, sản lượng khai thác khí của Petrovietnam đạt 106,6% kế hoạch.

(Ảnh minh họa)

Các doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, cơ bản bám sát tiến độ đề ra như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng Quảng Trạch II, dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An, Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. EVN cung ứng điện an toàn, liên tục, với sản lượng điện thương phẩm tăng 9,7% so với cùng kỳ; TKV bảo đảm nguồn than cho sản xuất điện; Petrolimex duy trì nguồn cung xăng dầu không gián đoạn trong điều kiện phụ phí nhập khẩu có thời điểm tăng cao.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW đã ghi nhận những kết quả cụ thể. Đa số doanh nghiệp đã ban hành chương trình hành động, thành lập ban chỉ đạo và bố trí đầu mối chuyên trách. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước được ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động cốt lõi của sản xuất, kinh doanh.

VNPT đã làm chủ công nghệ lõi về trí tuệ nhân tạo, triển khai cho hơn 200 doanh nghiệp và 50 cơ quan nhà nước, phục vụ hơn 40 triệu người dân; bước đầu làm chủ thiết kế chip. TKV hoàn thành số hóa cơ sở dữ liệu tài nguyên và trữ lượng các mỏ. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam vận hành hệ thống dữ liệu lớn và Trung tâm điều hành số, chuẩn hóa 502 chỉ tiêu quản trị. Petrolimex vận hành hệ thống ghi nhận trên 1 tỷ giao dịch mỗi năm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước tăng cường giám sát, rà soát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đổi mới quản trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ trưởng cũng lưu ý các tập đoàn, tổng công ty bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, nâng giá hàng hóa trong những tháng cuối năm, góp phần kiểm soát lạm phát trong mục tiêu cho phép. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu kỹ tình hình chính trị, kinh tế thế giới để xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh phù hợp cho năm 2027 và giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý việc nâng cao năng lực quản trị của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị hiện đại và chuẩn mực quốc tế. Bộ trưởng giao các đơn vị liên quan sớm nghiên cứu, rà soát bộ tiêu chí quản trị theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, trong đó có các nguyên tắc của OECD, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, môi trường pháp lý và đặc thù của Việt Nam.

Các tiêu chí cần được phân định rõ giữa những nội dung bắt buộc và nội dung khuyến khích áp dụng, qua đó từng bước nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.