Doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 14-15%/năm

Chương trình đặt mục tiêu hàng Việt chiếm hơn 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại. Ảnh: Lưu Quyên

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29-10-2026, phê duyệt Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, giai đoạn 2026-2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn đấu tăng bình quân 14-15% mỗi năm, đạt 13.500-14.000 nghìn tỷ đồng vào năm 2030. Hàng Việt Nam chiếm trên 80% tại siêu thị, trung tâm thương mại và trên 60% tại kênh phân phối truyền thống; doanh thu thị trường nội địa của các ngành sản xuất hàng tiêu dùng Việt tăng bình quân 12-15%/năm..

Sản phẩm tham gia phải có xuất xứ Việt Nam, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định chuyên ngành và yêu cầu đo lường, chất lượng.

Bộ nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” được xây dựng thống nhất, gắn với các tiêu chí về năng suất, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ người tiêu dùng và truy xuất nguồn gốc.

Chương trình đặt mục tiêu trên 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất hàng tiêu dùng ứng dụng thương mại điện tử; 45% doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại tham gia các sàn thương mại điện tử lớn. Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố tổ chức hằng năm chương trình kết nối cung cầu và “Tuần lễ hàng Việt vì người Việt”.

Ít nhất 3.000 doanh nghiệp sản xuất được xác nhận tham gia nhận diện “Hàng Việt vì người Việt” và công bố trên nền tảng số hàng Việt Nam; 100 doanh nghiệp tham gia chương trình thương hiệu tiên phong. Hình thành ít nhất 5 gian hàng số chuyên biệt về hàng Việt trên các sàn thương mại điện tử...

Doanh số thương mại điện tử phấn đấu tăng 23-25% mỗi năm, đạt 93-97 tỷ USD vào năm 2030, tương đương 18-19% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn được ứng dụng trong sản xuất, phân phối; nền tảng số hàng Việt quốc gia kết nối các chủ thể trong chuỗi.

Kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt, doanh nghiệp FDI là đối tác chiến lược, được khuyến khích tăng nội địa hóa, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, năng suất, thương hiệu và công nghiệp hỗ trợ...

Bảy nhóm giải pháp gồm truyền thông; phát triển phân phối, thương mại điện tử và bán hàng đa kênh; xây dựng nhãn hiệu, nền tảng số; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực; kích cầu tiêu dùng, khuyến mại tập trung theo mùa vụ; kiểm tra thị trường, bảo vệ người tiêu dùng; hoàn thiện chính sách, hạ tầng.