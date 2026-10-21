Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng hơn 20%
Thông tin từ Thống kê thành phố, quý III-2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 16,9 ngàn tỷ đồng. Tính chung trong 9 tháng của năm 2026, doanh thu lĩnh vực dịch vụ này ước đạt hơn 47,7 ngàn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu lưu trú tăng gần 17,1% doanh thu dịch vụ ăn uống tăng khoảng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Thời gian qua, hệ thống nhà hàng, khách sạn và cơ sở dịch vụ trên địa bàn thành phố không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành. Ngoài ra, nhiều điểm bán lẻ kết hợp mua sắm với ẩm thực, vui chơi, giải trí tại các trung tâm thương mại, siêu thị ngày càng thu hút khách hàng, nhất là vào cuối tuần và dịp lễ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202610/doanh-thu-dich-vu-luu-tru-an-uong-tang-hon-20-9df415b/