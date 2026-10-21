Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng hơn 20%

Nhìn con đường trước nhà vừa được thảm nhựa phẳng phiu, sạch đẹp, ông Lê Văn Thành ở ngõ 12, thôn Trí Cẩn (xã Thiệu Hóa) không giấu được niềm vui. Con đường dài hơn 200m gắn bó với bao thế hệ trước đây cũng là đường bê tông của thị trấn cũ, song nhiều năm không được cải tạo, nay cũng được khoác lên mình tấm áo mới, khiến cả khu dân cư trở nên khang trang hơn.