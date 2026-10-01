Doanh thu dầu thô Nga lên cao nhất 4 năm

Doanh thu xuất khẩu dầu của Nga vẫn tăng bất chấp các nước phương Tây tiếp tục áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moskva. Ảnh: Sputnik

Theo số liệu của Bloomberg, trong tuần kết thúc ngày 27-9, giá trị dầu thô Nga xuất khẩu bằng đường biển đạt khoảng 2,75 tỷ USD. Tính trung bình 4 tuần, lượng xuất khẩu đạt 3,71 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8, trong khi giá trị trung bình đạt 2,39 tỷ USD/tuần.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu lên cao. Nhờ đó, các nhà sản xuất ngoài khu vực Vùng Vịnh, trong đó có Nga, được hưởng lợi.

Dù các biện pháp trừng phạt của phương Tây vẫn được duy trì, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Lượng dầu vận chuyển tới khu vực này chiếm phần lớn tổng xuất khẩu, giúp duy trì dòng tiền ổn định.

Tuy nhiên, xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế lại giảm do Moskva hạn chế bán ra để bảo đảm nguồn cung trong nước, trong bối cảnh một số cơ sở lọc dầu bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy cơ cấu xuất khẩu năng lượng của Nga đang dịch chuyển, với dầu thô giữ vai trò chủ lực trong việc duy trì nguồn thu.