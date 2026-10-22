Doanh thu của Meta vượt dự báo, lợi nhuận chịu sức ép từ các vụ kiện pháp lý

Tuy nhiên, lợi nhuận của tập đoàn giảm mạnh do khoản chi phí 9,9 tỷ USD liên quan đến thỏa thuận dàn xếp pháp lý với phần lớn các bang của Mỹ.

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: AFP/TTXVN

Meta ghi nhận lợi nhuận 9,86 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026, thấp hơn gần 50% so với kỳ vọng của các nhà đầu tư. Công ty cho biết khoản chi phí pháp lý nói trên là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm.

Kết quả kinh doanh được công bố chỉ vài giờ sau khi một thẩm phán yêu cầu Meta trả 25 tỷ USD cho bang New Mexico trong một vụ kiện liên quan đến bê bối Cambridge Analytica. Trước đó, bồi thẩm đoàn đã kết luận tập đoàn gây hiểu lầm cho người dùng. Giám đốc tài chính Susan Li cho biết, Meta tiếp tục theo dõi các vấn đề pháp lý và quy định có thể tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh, đồng thời cảnh báo công ty còn đối mặt với một số phiên tòa liên quan đến thanh thiếu niên tại Mỹ trong những tháng tới. Sau khi công bố kết quả, cổ phiếu Meta có thời điểm tăng tới 7%.

Đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo

Meta đang tăng cường đầu tư để mở rộng năng lực AI, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi bằng chứng cho thấy những khoản chi lớn này có thể tạo ra lợi nhuận. Tổng giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết công ty kỳ vọng tình hình tài chính của bộ phận Reality Labs sẽ cải thiện và tiến tới có lãi. Bộ phận này phát triển các sản phẩm phần cứng, trong đó có kính thông minh tích hợp AI.

Tháng 9 vừa qua, Meta giới thiệu một loạt thiết bị đeo thông minh mới, bao gồm phiên bản kính chỉ có chức năng âm thanh, không tích hợp camera, trong bối cảnh các vấn đề về quyền riêng tư tiếp tục thu hút sự quan tâm. Tại hội nghị Meta Connect thường niên, ông Zuckerberg cho biết mô hình AI mang tên Muse sẽ giữ vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển thiết bị đeo của tập đoàn.

Các sản phẩm kính thông minh của Meta cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, nghe nhạc, gọi điện, dịch văn bản và tương tác với trợ lý AI. Công ty cũng giới thiệu thiết bị Muse Charm, cho phép người dùng tương tác với trợ lý AI mà không cần kết nối điện thoại thông minh. Theo ông Zuckerberg, sản phẩm này đã chuyển từ ý tưởng sang giai đoạn chuẩn bị đưa ra thị trường trong chưa đầy một năm. Meta cho biết mô hình Muse hiện có 10 triệu người sử dụng tại Mỹ và Canada.

Để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn của AI, Meta tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng và trung tâm dữ liệu. Trong quý III, tập đoàn chi 35 tỷ USD cho đầu tư vốn, thấp hơn mức 41 tỷ USD mà giới đầu tư dự báo. Tuy nhiên, tổng chi tiêu đầu tư vốn từ đầu năm đến nay đã vượt 85 tỷ USD.

Tháng 7/2026, Meta nâng dự báo chi tiêu đầu tư vốn cả năm lên 145 tỷ USD, so với mức 130 tỷ USD trước đó, gần gấp đôi tổng chi tiêu của năm 2025.

Phát hành cổ phiếu mới để huy động vốn

Meta cũng thông báo kế hoạch phát hành một loại cổ phiếu mới không có quyền biểu quyết, nhằm tạo thêm nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển AI.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý chứng khoán, tập đoàn lo ngại quyền biểu quyết của ông Zuckerberg có thể giảm xuống khoảng 53% hoặc thấp hơn nếu nhà sáng lập này phải bán một lượng lớn cổ phiếu để thanh toán các khoản thuế gia tăng.

Vấn đề này có liên quan đến Dự luật 40 tại California, đề xuất áp thuế đối với tài sản của các tỷ phú và có thể được đưa ra xem xét trong tháng 11/2026. Theo kế hoạch của Meta, các cổ đông hiện hữu sẽ được nhận một cổ phiếu loại C mới cho mỗi cổ phiếu đang nắm giữ. Cơ chế này cũng cho phép ông Zuckerberg có thêm cổ phiếu để bán nếu cần trang trải nghĩa vụ thuế mà không làm giảm tương ứng quyền biểu quyết.

Kết quả kinh doanh mới nhất cho thấy Meta vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh thu nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh cuộc đua AI. Tuy nhiên, chi phí đầu tư hạ tầng ngày càng lớn và các vụ kiện pháp lý có thể tiếp tục gây sức ép lên lợi nhuận, trong khi tập đoàn tìm cách huy động thêm vốn để thực hiện các kế hoạch công nghệ dài hạn.