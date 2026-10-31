Doanh thu của các công ty robot hình người ở Trung Quốc tăng mạnh

Robot hình người được giới thiệu tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhiều nhà phát triển robot hình người tại Trung Quốc vừa công bố các số liệu tài chính và kết quả kinh doanh khả quan, cho thấy sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới đang đẩy nhanh việc ứng dụng các cỗ máy tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhà đồng sáng lập AgiBot Peng Zhihui cho biết doanh thu của công ty trong nửa đầu năm 2026 đạt gần 2 tỷ NDT (khoảng 300 triệu USD). Tính đến tháng 9/2026, tổng sản lượng robot hình người tích hợp AI đa năng của AgiBot đạt 20.000 đơn vị.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, AgiBot công bố doanh thu cả năm 2025 đạt 1,05 tỷ NDT. Về số lượng xuất xưởng, AgiBot cho biết đã cung cấp 9.700 robot hình người trong nửa đầu năm 2026, chiếm 43,1% thị phần toàn cầu và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới, theo dữ liệu từ Counterpoint Research.

Một đối thủ cạnh tranh khác là Unitree Robotics cũng ghi nhận những kết quả kinh doanh ấn tượng. Doanh thu của công ty này trong 9 tháng đầu năm nay đạt 1,817 tỷ NDT, tăng 55,71% so với cùng kỳ năm ngoái, với lợi nhuận ròng tăng 270,54%, đạt 387 triệu NDT. Riêng trong quý III/2026, doanh thu tăng 69,93%, lên 665 triệu NDT.

Công ty Siasun Robot & Automation cũng công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026, cho thấy "gã khổng lồ" trong lĩnh vực robot công nghiệp này đạt doanh thu 986 triệu NDT, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Wang Peng, trợ lý nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Xã hội Bắc Kinh, cho rằng lĩnh vực robot hình người ở Trung Quốc đang trong giai đoạn cất cánh quan trọng, chuyển dịch từ khâu kiểm chứng kỹ thuật sang triển khai thực tế trên quy mô lớn.

Các doanh nghiệp hàng đầu đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhanh chóng, nhờ năng lực sản xuất hàng loạt đã được khai mở, các ứng dụng trong nước ngày càng mở rộng và doanh số bán hàng ra nước ngoài gia tăng.

Logic tăng trưởng của ngành đã thay đổi: không còn phụ thuộc vào các đơn hàng mang tính trình diễn hay các dự án thí điểm được chính sách hỗ trợ như giai đoạn đầu, mà chuyển sang thâm nhập bền vững vào các kịch bản thương mại thực tế.

Các công ty hàng đầu không chỉ dừng lại ở việc bán phần cứng đơn thuần mà đang chuyển hướng sang cung cấp các giải pháp tích hợp đi kèm dịch vụ vận hành dài hạn. Ngành này đang nhanh chóng xây dựng một hệ sinh thái robot Trung Quốc có khả năng cạnh tranh trên toàn cầu.

Hiện Trung Quốc có hơn 140 nhà sản xuất robot hình người. Năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc đã xuất xưởng 14.400 robot hình người, chiếm khoảng 80% số robot được xuất xưởng trên toàn cầu.

Theo giới chuyên gia, những con số ấn tượng trên đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lĩnh vực robot hình người của Trung Quốc. Điều này chứng minh rằng các chuỗi cung ứng công nghiệp của nước này đã đủ năng lực hỗ trợ sản xuất hàng loạt, thay vì chỉ dừng lại ở việc chế tạo các nguyên mẫu thử nghiệm.

Về lâu dài, những robot này không chỉ được thiết kế cho các sự kiện trình diễn, mà còn để vận hành lâu dài trong các nhà máy, trung tâm thương mại và những môi trường thực tế khác./.