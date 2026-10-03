Doanh thu công nghiệp công nghệ số tăng mạnh

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, tính đến nay, 34/34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số. Đáng chú ý, cả nước hiện có 11 địa phương ghi nhận doanh thu công nghệ số vượt mốc 1 tỷ USD/năm.

Riêng trong tháng 9/2026, Việt Nam ghi nhận 3.131 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Tính đến tháng 9/2026 đã có 34,575 triệu chứng thư chữ ký số được cấp, tương ứng 49,96% dân số trưởng thành trong độ tuổi 15 - 65 có chữ ký số. Số tên miền quốc gia “.vn” duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu công nghiệp công nghệ số tháng 9 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt khoảng 5.387.142 tỷ đồng, tăng 32,1%.

Trong tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 16.205 đơn sở hữu công nghiệp, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 9 của cả nước ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Trong tháng 9, Việt Nam có 2.761 bài công bố quốc tế, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như kỹ thuật, khoa học máy tính, toán học, y học, môi trường và nông nghiệp. Hiện có 589 nhiệm vụ khoa học, công nghệ đang triển khai, trong đó 190 nhiệm vụ đã được ứng dụng vào thực tiễn.