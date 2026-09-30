Doanh thu công nghiệp công nghệ số 9 tháng ước đạt hơn 5,38 triệu tỷ đồng

Theo Bộ KH&CN, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trong tháng 9/2026 ước đạt 770.766 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, doanh thu lĩnh vực này ước đạt 5.387.142 tỷ đồng, tăng khoảng 32,1% so với cùng kỳ. Đây là một trong những nhóm chỉ tiêu có mức tăng đáng chú ý được Bộ chia sẻ.

Ở lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số, tổng số giao dịch thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) từ khi khai trương năm 2020 đến ngày 15/9/2026 đạt 4,86 tỷ giao dịch.

Quang cảnh buổi họp báo

Cùng với đó, số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp tính đến tháng 9/2026 đạt 34,575 triệu chứng thư. Theo Bộ KH&CN, tỷ lệ dân số trưởng thành trong nhóm tuổi 15-65 có chữ ký số đạt 49,96%, tương ứng 34,575 triệu người trên tổng số khoảng 69,2 triệu người.

Hạ tầng Internet tiếp tục ghi nhận các chỉ số đáng chú ý. Đến ngày 15/9, số tên miền quốc gia “.vn” được duy trì đạt 703.236 tên miền, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, theo Bộ KH&CN, đứng thứ hai Đông Nam Á và thứ bảy thế giới.

Trong lĩnh vực bưu chính, doanh thu tháng 9 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng bưu gửi đạt khoảng 440 triệu, tăng 14%. Trong khi đó, hoạt động nghiên cứu khoa học ghi nhận 3.131 công bố quốc tế của Việt Nam trên cơ sở dữ liệu Scopus trong tháng 9.

Về sở hữu công nghiệp, trong tháng 9, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận 16.205 đơn, xử lý 17.525 đơn và cấp 8.096 văn bằng bảo hộ.

Bên cạnh các kết quả trên, Bộ KH&CN cho biết trong tháng 9 đã ban hành hai quyết định của Bộ trưởng và ba thông tư. Trong đó có Quyết định số 3795/QĐ-BKHCN ban hành Bộ chỉ số đo lường sự phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam; Quyết định số 3805/QĐ-BKHCN về kế hoạch phát triển hệ thống các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược.

Một nội dung khác được chú ý là việc ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày 11/9. Theo Bộ KH&CN, hệ thống được định hướng quản lý dữ liệu xuyên suốt vòng đời nhiệm vụ khoa học, công nghệ, hỗ trợ cắt giảm thủ tục hành chính, phục vụ hoạch định chính sách và kết nối kết quả nghiên cứu với doanh nghiệp.

Trong tháng 10, Bộ KH&CN dự kiến tập trung hoàn thiện bốn dự án luật, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đáng chú ý, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành 14/20 nhiệm vụ còn lại của Kế hoạch hành động 100 ngày, tiếp tục làm sạch, kết nối và chia sẻ dữ liệu, triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số và mở rộng ứng dụng AI hỗ trợ công vụ.

Đối với hạ tầng viễn thông, Bộ KH&CN cho biết sẽ tập trung xử lý 273 thôn, bản lõm sóng và 209 điểm là trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục, y tế công lập đang lõm sóng hoặc có chất lượng sóng yếu; đồng thời nghiên cứu kết hợp trạm BTS với giải pháp vệ tinh tạm thời tại những khu vực đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, trong tháng 10, Bộ tiếp tục triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với trọng tâm nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và ứng dụng AI; đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp quy, tiêu chuẩn, quy chuẩn và kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.