Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Báo cáo tài chính riêng quý III/2026 do Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS công bố ngày 19/10 cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng mạnh về quy mô. Doanh thu hoạt động quý III đạt hơn 259,4 tỷ đồng, tăng khoảng 91% so với mức 135,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Tính chung chín tháng, doanh thu hoạt động của Chứng khoán OCBS đạt 516,4 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 203,3 tỷ đồng, gấp đôi mức 101 tỷ đồng của chín tháng năm trước. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 157,2 tỷ đồng, tăng gần 69%.

Cho vay ký quỹ và vốn chủ sở hữu cùng tăng mạnh

Động lực lớn nhất trong cơ cấu thu nhập quý III đến từ mảng cho vay. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt gần 90 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần mức 22,4 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế chín tháng, nguồn thu từ mảng cho vay đạt 186,7 tỷ đồng, gấp hơn năm lần năm trước.

Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) tại ngày 30/9 đạt hơn 3.032 tỷ đồng, gấp khoảng 2,8 lần thời điểm đầu năm. Dư nợ ứng trước tiền bán chứng khoán cũng tăng từ 33,3 tỷ đồng lên 262,2 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính của khách hàng tăng nhanh.

Mảng tự doanh đóng góp tích cực. Lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) trong quý III đạt 63,1 tỷ đồng, gấp khoảng 7,4 lần cùng kỳ. Lãi từ tiền gửi có kỳ hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 26,2 tỷ đồng, gấp hơn bốn lần năm trước.

Công ty cũng ghi nhận các nguồn thu mới. Doanh thu bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đạt 1,77 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh. Doanh thu lưu ký chứng khoán quý III đạt 757,5 triệu đồng, tăng khoảng 12,5%.

Doanh thu hoạt động quý III/2026 của Chứng khoán OCBS đạt 259,4 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước 135,9 tỷ đồng. Nguồn: BCTC OCBS.

Nền tảng vốn của doanh nghiệp tăng vững. Vốn điều lệ tại ngày 30/9 đạt hơn 2.713 tỷ đồng, so với 1.200 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.437 tỷ đồng lên 3.107,5 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 6.900,7 tỷ đồng, gấp gần 2,9 lần đầu năm. Công ty Cổ phần Hướng Việt Holdings hiện nắm giữ 96,62% vốn điều lệ.

Chứng khoán OCBS tăng chi cho hệ thống phần mềm và đường truyền

Song song với tăng vốn, Chứng khoán OCBS đẩy mạnh đầu tư cho hạ tầng công nghệ. Theo thuyết minh báo cáo, nguyên giá chương trình phần mềm tăng từ 7,17 tỷ đồng đầu năm lên 9,6 tỷ đồng tại ngày 30/9, nhờ khoản mua mới 2,43 tỷ đồng. Giá trị còn lại của phần mềm tăng khoảng 72%, lên 4,26 tỷ đồng.

Chi phí trả trước cho hệ thống phần mềm, gồm bản quyền và bảo trì, cũng tăng nhanh. Khoản ngắn hạn đạt 2,27 tỷ đồng, so với 905 triệu đồng đầu năm. Khoản dài hạn ghi nhận 1,52 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa phát sinh. Chi phí trả trước cho viễn thông, cước đường truyền ngắn hạn tăng từ 7,2 triệu đồng lên gần 189 triệu đồng.

Nguyên giá chương trình phần mềm của Chứng khoán OCBS tăng lên 9,6 tỷ đồng sau chín tháng năm 2026. Nguồn: BCTC OCBS.

Hạ tầng giao dịch của công ty đang xử lý khối lượng lớn. Trong quý III, giá trị giao dịch của nhà đầu tư qua OCBS đạt hơn 13.501 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu chiếm 10.211 tỷ đồng. Lũy kế chín tháng, giá trị giao dịch của nhà đầu tư đạt khoảng 44.069 tỷ đồng.

Tài sản tài chính của nhà đầu tư lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) qua OCBS đạt 11.924 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng hơn 29% so với đầu năm. Số nhân viên của công ty tăng từ 149 lên 157 người.

Bên cạnh đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu cho thấy áp lực đi kèm. Doanh thu môi giới quý III giảm khoảng 32%, còn 13,2 tỷ đồng, trong khi chi phí môi giới ở mức 14,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 81,7 tỷ đồng, thấp hơn 5,7% so với cùng kỳ, và lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm từ 722 đồng xuống 301 đồng khi số cổ phiếu lưu hành tăng.

Để tài trợ cho mảng cho vay, dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 925,3 tỷ đồng đầu năm lên 3.573,4 tỷ đồng. Chi phí lãi vay quý III vì thế lên 69,1 tỷ đồng, gấp khoảng 12,5 lần cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chín tháng âm 3.919,5 tỷ đồng, chủ yếu do dòng tiền đổ vào cho vay ký quỹ và tài sản tài chính.

Doanh thu hoạt động quý III của OCBS đạt 259,4 tỷ đồng, trong khi chi phí lãi vay cùng kỳ ở mức 69,1 tỷ đồng. Với tổng tài sản gần 6.900 tỷ đồng, OCBS đã bước sang nhóm công ty chứng khoán có quy mô bảng cân đối lớn hơn nhiều so với đầu năm.