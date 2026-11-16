Doanh thu biểu diễn của YG tăng vọt nhờ BLACKPINK

Sự trở lại của BLACKPINK trên các sân khấu quốc tế đã tạo cú hích đáng kể cho hoạt động kinh doanh của YG Entertainment. Doanh thu biểu diễn của công ty tăng tới 644% so với năm trước, cho thấy sức hút thương mại mạnh mẽ của nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng, khoản lợi nhuận thực tế mà BLACKPINK mang về vẫn chưa được công bố cụ thể.

Theo thông tin từ DealSite ngày 14/11, mối quan hệ hợp tác giữa BLACKPINK và YG Entertainment hiện chỉ còn được duy trì ở phạm vi hoạt động nhóm. Sau khi các thành viên lựa chọn những hướng đi riêng cho sự nghiệp cá nhân, hợp đồng cá nhân của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa không còn nằm trong phạm vi quản lý của công ty. Điều này đồng nghĩa YG vẫn có cơ hội đồng hành cùng BLACKPINK trong những dự án chung, nhưng không trực tiếp nắm quyền khai thác toàn bộ hoạt động cá nhân của từng thành viên.

Dù vậy, BLACKPINK vẫn giữ vai trò quan trọng trong bức tranh kinh doanh của YG. Việc nhóm tái khởi động các hoạt động lưu diễn quốc tế đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu biểu diễn của công ty. Cụ thể, nguồn thu từ mảng này tăng khoảng 644% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý, phản ánh sức hút của những nghệ sĩ chủ lực trong việc tạo ra doanh thu từ các buổi hòa nhạc và hoạt động biểu diễn trực tiếp.

Tuy nhiên, doanh thu tăng mạnh không đồng nghĩa với việc lợi nhuận mà nghệ sĩ thực nhận cũng tăng tương ứng. Theo bài viết của DealSite, YG chưa công bố con số cụ thể về khoản lợi nhuận thực tế BLACKPINK mang lại. Doanh thu từ các chuyến lưu diễn còn phải được phân bổ cho nhiều hạng mục như chi phí tổ chức, sản xuất sân khấu, vận hành, nhân sự và các thỏa thuận phân chia lợi nhuận giữa công ty với nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, YG còn phải đối mặt với những khoản chi phí liên quan đến hoạt động ký kết và quản lý nghệ sĩ. Theo nguồn tin trên, khoản tiền hợp đồng trả cho nghệ sĩ được phân bổ hạch toán thành chi phí qua từng năm, với giá trị khoảng 13,5 tỷ won mỗi năm. Đây cũng là một trong những yếu tố cần được tính đến khi đánh giá hiệu quả kinh doanh thực tế của công ty.

Trong bối cảnh đó, YG đang tìm cách mở rộng nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào những nghệ sĩ đã khẳng định được tên tuổi. Công ty đặt mục tiêu ra mắt hai nhóm nhạc mới vào năm 2027, gồm một nhóm nhạc nam 5 thành viên và một nhóm nhạc nữ 4 thành viên.

Dẫu vậy, việc xây dựng thế hệ nghệ sĩ mới không phải bài toán có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Quá trình đào tạo, sản xuất âm nhạc, quảng bá và tổ chức hoạt động ban đầu đều đòi hỏi nguồn vốn đáng kể. Các nhóm nhạc tân binh cần thời gian để xây dựng lượng người hâm mộ, tạo dấu ấn trên thị trường và từng bước hình thành nguồn doanh thu ổn định.

Bởi vậy, thách thức lớn nhất đối với YG trong giai đoạn tới không chỉ nằm ở việc ra mắt những gương mặt mới, mà còn là khả năng biến họ thành những trụ cột kinh doanh thực sự. Khi BLACKPINK vẫn duy trì hoạt động nhóm nhưng không còn thuộc quyền quản lý cá nhân của công ty, việc xây dựng thêm những nguồn thu bền vững càng trở nên quan trọng.

Câu chuyện của YG cũng phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong ngành công nghiệp Kpop: sức hút của nghệ sĩ không nhất thiết đồng nghĩa với việc công ty quản lý có thể khai thác toàn bộ giá trị thương mại từ họ. Với BLACKPINK, YG vẫn có thể hưởng lợi từ những hoạt động chung, nhưng phạm vi hợp tác đã khác trước.

Do đó, mức tăng trưởng 644% của doanh thu biểu diễn vừa cho thấy giá trị thương mại mà BLACKPINK tiếp tục mang lại, vừa đặt ra bài toán dài hạn cho YG. Công ty sẽ cần tìm được thế hệ kế cận đủ sức tạo ra nguồn thu ổn định, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào thành công của những nghệ sĩ đã đưa tên tuổi mình vươn tầm quốc tế.