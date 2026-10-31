Doanh thu bất động sản giảm mạnh, lợi nhuận quý III của DIC Corp (DIG) giảm 64%

Doanh thu bất động sản giảm mạnh, lợi nhuận quý III lao dốc

Trong quý III/2026, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã ck: DIG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 761,3 tỷ đồng, giảm 43,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính khiến doanh thu sụt giảm đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, doanh thu mảng này giảm từ 1.198,03 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 640,96 tỷ đồng trong quý III/2026.

Lợi nhuận gộp của DIC Corp giảm 50,9% còn 160,22 tỷ đồng. Ở hoạt động tài chính, doanh thu tăng gấp 23,55 lần so với cùng kỳ, từ khoảng 2,89 tỷ đồng lên 70,95 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 56% lên 78,03 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết chuyển từ mức dương 23,11 tỷ đồng cùng kỳ sang âm 8,09 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,6%, tương đương giảm 4,73 tỷ đồng, xuống còn 50,14 tỷ đồng. Các khoản mục hoạt động khác không ghi nhận biến động đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.519,16 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 202,69 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 600 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế 241,85 tỷ đồng, tương đương 40,3% kế hoạch cả năm. Như vậy, DIC Corp còn phải thực hiện khoảng 358,15 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý cuối năm để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tổng tài sản vượt 20.000 tỷ đồng, dư nợ vay giảm hơn 43%

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DIC Corp đạt 20.028,7 tỷ đồng, tăng 5,6% so với đầu năm, tương ứng mức tăng 1.069,1 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho đạt 6.207,8 tỷ đồng, chiếm 30,99% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 5.879,7 tỷ đồng, tương đương 29,36%. Bên cạnh đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 5.372,4 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 43,5% so với đầu năm, xuống còn 1.265,3 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đạt 632,8 tỷ đồng, còn dư nợ vay dài hạn ở mức 632,5 tỷ đồng.

Với quy mô trên, tổng dư nợ vay của DIC Corp tương đương khoảng 12,3% vốn chủ sở hữu tại ngày 30/9/2026.