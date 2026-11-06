Doanh thu bán lẻ hàng hóa duy trì đà tăng trưởng

Trong tháng, doanh thu của 8/12 nhóm hàng tăng so với tháng trước. Đáng chú ý, ô tô các loại tăng 5,1%; hàng hóa khác tăng 4,1%; hàng may mặc tăng 3,4%; xăng, dầu các loại tăng 3,2%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu bán lẻ của tất cả các nhóm hàng đều tăng, trong đó xăng, dầu tăng 80,5%, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 69,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 141.757 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng tăng cao gồm đá quý, kim loại quý và sản phẩm (66,9%), xăng, dầu (59,9%), đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình (27,7%) và lương thực, thực phẩm (20,3%).